El fantasma del abandono en Australia ronda a Aston Martin: ''El inicio no marcará el año''

En plena vorágine de rumores de abandono de los de Silverstone en la primera carrera del año, la escudería transmite un mensaje de calma

Saltan las alarmas en Aston Martin ante un Gran Premio de Australia que se presenta como un auténtico desafío de supervivencia. Con una pretemporada para el olvido el cuentakilómetros casi vacío, el equipo británico llega a territorio australiano más debilitado de lo esperado. Sin embargo, pretenden ser la viva imagen del refrán: no es como se empieza, sino cómo se acaba.

Aston Martin podría retirarse

La situación desde luego es bastante más dramática de lo que se esperaba en el debut de la era Newey-Honda. Por ello, según informa Motorsport.it, el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll podría tener un plan de pocas vueltas en el primer GP del año para intentar no hacer sufrir más de lo necesario al monoplaza.

Los tres de pretemporada en Bahréin dejaron al desnudo la fiabilidad del AMR26, haciendo que, según los rumores, Aston Martin consumiese su inventario de piezas debido a los fallos constante. Cabe recordar que en los tres días de test tanto Stroll como Alonso tuvieron problemas para completar más de unas pocas vueltas debido a los fallos críticos en la batería y los elementos eléctrico. Además, el motor Honda parece tener un problema de vibraciones que se han convertido en toda una bomba de relojería para la unidad de potencia.

La falta de fiabilidad puede mermar el GP de Australia

Tal y como comentaba el medio mencionado, el equipo se plantea seriamente retirar los coches tras unas pocas vueltas de carrera en Melbourne si los datos muestran que el motor está a punto de colapsar, para evitar daños mayores en las pocas unidades de potencia que tienen disponibles para el resto del año. Es decir, la posibilidad de no terminar la carrera se está barajando como decisión técnica para salvar a los componentes.

Y en medio de toda la turbulencia, emitieron un mensaje en su página oficial instando a la calma: ''Cada temporada, el primer Gran Premio presenta muchas incógnitas; este año, más que la mayoría tras el mayor cambio en el reglamento del deporte en una generación. Pero sea cual sea el fin de semana inaugural, ésta no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año''.

Las comparaciones son odiosas

Si nos paramos a comparar el rodaje en pretemporada, las cifras son absolutamente escandalosas. Mientras que Mercedes ha hecho 6202 kilómetros, Aston Martin tan solo ha podido hacer 2115 kilómetros. De hecho, en la última jornada de test, Lance Stroll solo pudo dar 6 vueltas antes de que el garaje cerrara las persianas por falta de baterías de repuesto.

De hecho, los de Silverstone han sido los que menos rodaje han tenido en la pretemporada, superado por Cadillac con casi 4000 kilómetros totales y por Williams con 4276. Pero hay que tener en cuenta que el equipo de Carlos Sainz se perdió por completo los test de Barcelona, por lo que esa cifra en las seis jornadas en Bahréin es una cifra a tener en cuenta.