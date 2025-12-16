El reinicio de 2026 alimenta la esperanza de Fernando Alonso y Aston Martin

El asturiano ve la siguiente temporada como la oportunidad perfecta para brillar gracias a la nueva normativa de la FIA que revolucionará por completo la Fórmula 1

Quedan un par de meses para que arranque de nuevo la Fórmula 1 y 2026 viene cargado de novedades de cara a la competición. Aunque el expiloto austriaco Toto Wolff quiso apostar por el pelotazo que pueden dar Mercedes y Ferrari, todo es un misterio hasta que los coches no entren en acción. De hecho, Aston Martin es una de los equipos que más cerca ve el horizonte, siendo Fernando Alonso bastante optimista con todo lo que se viene: Adrian Newey, motor de Honda y una F1 renovada.

La ilusión por el nuevo Aston Martin

Que a lo largo de los años Aston Martin ha sido una de las escuderías más inestables de la parrilla, siendo en 2022 uno de los coches más lentos. Aunque con decisiones acertadas consiguieron revertir esa situación momentáneamente, en los dos últimos años no han dado los mejores resultados. De hecho, Fernando Alonso se ha quejado en múltiples ocasiones del rendimiento inconsistente del monoplaza, al que también le falta velocidad en las rectas y agarre en las curvas lentas e incluso problemas técnicos como la suspensión o los frenos.

También ilusiona las incorporaciones de Andy Cowell o Adrian Newey, este último considerado uno de los ingenieros más exitosos de la historia, conocido como el padre de la aerodinámica. A esto se suma la empresa japonesa Honda, que se encargará de suministrarle la unidad de potencia para adaptarse a las nuevas nomas de la FIA para la temporada 2026, que utilizará combustible 100% sostenible. Motivos más que suficientes para confiar en lo que viene.

Fernando Alonso, ''optimista por el 2026''

''Cambiamos el enfoque en abril, más o menos. Soy optimista de cara a 2026 porque es un reinicio. Todos tienen la oportunidad de hacerlo mejor que los demás y empezamos desde cero, eso siempre da esperanza'', comentaba Fernando Alonso, ilusionado por todo lo que se viene. ''Ya hemos terminado nuestras nuevas instalaciones, tenemos nuestro propio túnel de viento, Honda es nuestro proveedor de motores, Aramco y Newey así que tenemos buenas razones para ser optimistas. Este es un deporte muy competitivo y todos están haciendo un excelente trabajo'', proseguía el asturiano.

''Creo que sucederán muchas cosas en los primeros tres o cuatro meses del año, cuando descubramos los coches y la dirección y la filosofía que ha adoptado cada uno. Aprendes mucho en las dos o tres primeras carreras, así que creo que tenemos al personal, las instalaciones y el entorno adecuados'', terminaba Alonso, apuntando ya con optimismo hacia el futuro, que está cada vez más cerca ya que Honda ha anunciado que presentará su nueva unidad de potencia el próximo 20 de enero.