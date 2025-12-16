Zak Brown se la lía a Norris y Piastri en la fiesta privada de McLaren

El CEO del equipo británico usó su ironía particular para amenizar una gala en la que se mostró orgullosos del gran equipo que habían construido

McLaren le ha puesto la guinda a su temporada con una fiesta privada para homenajear a todos sus trabajadores, en especial, a sus dos pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri. Y tras el doblete conseguido este curso con el título de constructores y el de piloto, más un tercer puesto en la general, era momento de sacar pecho. Y vaya si lo hizo Zak Brown.

El CEO de la escudería británica hizo suya la gala con su discurso. Amenizó un evento usando su particular ironía y provocó la risa de todos los asistentes cuando no dudó en atacar tanto a Norris como a Piastri.

Se subió al escenario con ambos pilotos y con Andrea Stella, el director deportivo. Y allí estalló todo: "Nos arriesgamos mucho con vosotros dos, y no pretendáis hacernos creer que teníais mejores opciones. Tú tenías un jodido Alpine y tú solo tenías que ser más rápido que Stoffel Vandoorne”. En este momento, no dudó en recordar el famoso episodio contractual del australiano con el equipo francés, así como al piloto Stoffel Vandoorne, que entonces era compañero de Fernando Alonso.

Pero no sólo le lanzó estas pullas, sino que también se mostró orgulloso de haber formado la dupla más poderosa del Gran Circo: "No podría soñar con una alineación mejor dentro y fuera de la pista. Los dos más rápidos del mundo y, además, los más buena gente. Esa es la manera McLaren. Sois una combinación casi de unicornio". El estadounidense volvió a reivindicar la manera en la que han conseguido el título, sin estrategias alguna y dejando a sus dos pilotos competir hasta la última carrera.

Y tras ello, apuntó al director deportivo, que no había abierto la boca hasta entonces: "Ellos se meterán conmigo, pero no con Andrea. Porque en el fondo están muertos de miedo de Andrea".

Norris y su visión como campeón del mundo

No fue en la gala de McLaren sino en la de la Fórmula 1, cuando Lando Norris no dudó en hacer memoria de su trayectoria y pedir perdón por ciertas declaraciones que hizo en su día. Y es que el 'niño bueno' del Gran Circo también se equivoca: "Sé que a veces digo cosas tontas, y que a veces digo cosas sobre Max, o que en el pasado dije cosas —de las que luego todo el mundo habla— sobre Lewis. De algunas me arrepiento y me gustaría retirarlas, que nunca hubieran salido de mi boca. Soy el que muestra más respeto a los demás que nadie. Le doy mucho respeto a Oscar Piastri. Le doy mucho respeto a Max. Intento darle todo el respeto posible a Lewis: es siete veces campeón del mundo. Es el mejor piloto —comparable con Schumacher— que ha corrido nunca en la Fórmula 1. Yo ni siquiera me acerco a eso. Puede que jamás me acerque. Sueño con ese tipo de cosas. Soñé con lo de hoy, y he logrado conseguir uno de esos siete que tiene él".