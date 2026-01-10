La F1 vuelve a empezar de cero y Aston Martin, con Newey y Alonso, quiere estar arriba desde el primer día

La Fórmula 1 afronta en 2026 un reinicio total con un reglamento que abre la puerta a soluciones radicales y jerarquías inesperadas. En la escudería británica lo tienen claro: con el ingeniero al mando del diseño y el asturiano preparado para aprovechar su oportunidad, el equipo quiere acertar desde el primer y jugar un papel protagonista

Los test de Barcelona y Bahréin están cada vez más cerca, con unas escuderías que quieren sacar el mayor provecho posible de las nuevas normas para tener su oportunidad. Y Aston Martin no es menos, con un ilusionante proyecto con Adrian Newey en cabeza y un Fernando Alonso que esta podría ser su última temporada en la Fórmula 1.

El AMR26 está al llegar, presentándose oficialmente el 9 de febrero, pero antes pasará por un día de pruebas privadas en Silverstone donde el asturiano probará el coche y el nuevo motor Honda. Y precisamente los británicos no deja de mandar indirectas sobre su nuevo monoplaza que esperan que sea ganador.

Un minucioso trabajo de Aston Martin

''Primero, ver el camino. Después, construirlo. Ladrillo a ladrillo. Cada paso del recorrido, siempre con intención. Hasta que todo encaja'', este ha sido el enigmático mensaje que ha transmitido Aston Martin en sus redes sociales. Muchas interpretaciones hay para ese mensaje, que no solo es una frase motivacional, si no que parece una declaración de intenciones que habla de la filosofía de su proyecto actual.

''Mira con atención. Está en los detalles. Si solo te fijas en el momento, perderás lo que lo hace posible. Observa como nos movemos, juntos. Cada decisión, intencionada. El trabajo bajo la superficie'', la perfección de lo minúsculo es la clave, o eso parece que es lo que quiere decir la escudería que ha puesto toda la carne en el asador.

La punta del iceberg

Y es que del trabajo detrás del equipo con el que Fernando Alonso le gustaría ganar la 33, hay mucho que el público no ver. Como por ejemplo, la logística, el sacrificio de los mecánicos de madrugada, las miles de horas en el simulador o el análisis de datos masivo. Aston Martin cuenta con 850 empleados, de hecho, tienen la intención de apuntar más alto y llegar a una cifra que se acerque al millar de persona.

Un crecimiento, tal y como dicen, ''ladrillo a ladrillo'' que pasa por contratar ingenieros y especialistas para que todo funcione. Una tendencia que llevan 3 años haciendo que sean lo suficientemente grandes para fabricar casi todo el coche ellos mismos y confiando en Honda en 2026, dejando Mercedes de lado. Los de Silverstone se han convertido en un gigante dormido, que espera despertar pronto. Y para ello han apostado en esa remodelación interna, con una identidad y esencia propias. Ahora solo queda esperar a ver si se transforma en este revolucionario nuevo año en trofeos y victorias.