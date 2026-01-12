La gran esperanza es Adrian Newey

Apenas a unos meses de que arranque el mundial de Fórmula 1 hay un denominador común en el paddock, la gran esperanza que hay en torno a la figura de Adrian Newey y al Aston Martin que puede presentar

El mundial de Formula 1 está aún a varios meses de comenzar en Australia, sin embargo, dentro de muy poco vamos a comenzar a ver a los coches que van a disputar las carreras este 2026. La nueva normativa hace que se abra todo mucho, con motores diferentes, muchos cambios en el desarrollo y dudas en torno a los grandes equipos. Sin embargo, hay una escudería de la que se espera muchísimo, Aston Martin. El motivo de esto tiene nombre y apellidos, los de Adrian Newey, el gurú ex de Red Bull que lleva unos meses en Silverstone. Alguien que lo conoce muy bien como Damon Hill ha dejado claro que el potencial con el ingeniero británico es máximo.

Todos los que han trabajado con Newey a lo largo de su prolífica carrera no dudan en confesar que es alguien especial y un talento como pocos hay en la Formula 1. En el caso de Hill lo vivió en sus carnes cuando Newey le 'dio' un Williams que era prácticamente imbatible cuando nadie se lo esperaba pese a que ya era un gran gurú en el paddock. Por eso ha confesado ahora en el podcast 'Stay on track', que de cara a 2026 confía en que una vez más, el mito hace honor a su leyenda: "Todos esperamos que Adrian Newey haya encontrado algo en la normativa y que aparezca con un cohete...La expectativa es esa, que Aston, que Newey haya encontrado algo".

Honda, el contrapunto

Mientras que la mera presencia de Newey hace que Aston Martin suba y muchos sus opciones para ser campeón del mundo o para, al menos, estar de lleno en la pelea, hay algo que genera muchas más dudas, al punto de que puede hacer que todo se vaya al traste. Estamos hablando de Honda, el nuevo motorizador de los verdes. Mientras Mercedes o Red Bull han encontrado 'agujeros' en las reglas, en concreto en la relación de compresión, los japoneses parecen un paso por detrás.

En todo caso, las limitaciones que puedan tener por un lado deberían ser controladas por lo que encuentre Newey, sumado al puro y duro talento de Fernando Alonso, quien lleva años exprimiendo a un Aston Martin lejos de los mejores equipos y que ahora, que podría tener una máquina para pelear de verdad, echará el todo por el todo para conseguir volver a escribir su nombre en la lista de campeones del mundo o al menos pelear por ello.