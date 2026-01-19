Honda presenta el motor de Aston Martin: hora y donde verlo en directo

La empresa japonesa da este martes el primer gran paso hacia la nueva era de la Fórmula 1 con la presentación de la unidad de potencia que impulsará a los de Silverstone a partir de 2026, un proyecto clave para el futuro del equipo del campeonato

El 20 de enero será un día marcado en el calendario para la alianza entre Honda y Aston Martin. A diferencia de lo que es habitual en la Fórmula 1, la empresa japonesa ha decidido realizar un evento independiente en Tokio para presentar exclusivamente su nueva unidad de potencia.

Hora y dónde ver en directo la presentación del motor Honda de Aston Martin

El evento dirigido por Toshihiro Mibe, presidente y director de Honda Motor y Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin además de la presencia del peso pesado de la Fórmula 1, el CEO Stefano Domenicali.

La presentación de la unidad de potencia de la empresa japonesa tendrá lugar en la madrugada de España del martes 20 de enero, estimada para las 05:00 horas debido al cambio horario. Se podrá ver de forma gratuita a través de Youtube en el canal oficial Honda Global, haciendo real esta unión que tanto ilusiona a Aston Martin.

La clave del nuevo coche de Alonso y Stroll

Aunque el encendido del motor ya lo hemos podido escuchar, mañana será cuando se presentará la unidad de potencia del nuevo AMR26 diseñado por Adrian Newey y que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll. Eso sí, el monoplaza no saldrá a pista hasta las jornadas de test del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aunque el público deberá esperar para poder ver el aspecto del nuevo coche, ya que se presenta el 9 de enero. Estas primeras pruebas de los coches serán a puerta cerradas tanto para la prensa como para el público.

Aston Martin ha dejado de depender de Mercedes, convirtiéndose en el equipo oficial de Honda. La empresa japonesa diseñará exclusivamente el chasis de Aston Martin. Esta exclusividad significa que tanto Stroll como Alonso tendrán un motor adaptado al completo para el monoplaza. Esto sumado a que Newey conoce a la perfección como trabajan la empresa nipona tras su éxito en Red Bull, confirmando que la unidad de potencia está rediseñada específicamente para cumplir con las exigencias aerodinámicas.

El combustible, otro de los pilares

El paso a combustibles 100% sostenibles para un motor que debe ser 50% y 50% eléctrica. Aremco es el patrocinador principal de Aston Martin y uno de los líderes mundiales en la investigación de los e-fuels. Tener un proveedor de combustible trabajando mano a mano con Honda en el banco de pruebas da una ventaja competitiva enorme para optimizar la combustión y ganar caballos de fuerza extra.