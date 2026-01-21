Villeneuve lo tiene claro: ''Carlos Sainz ha transformado a Williams''

El 'efecto Sainz' ha convertido su paso por la escudería británica en una revolución más que en una transición, con dos podios, un quinto puesto en el Mundial de Constructores y una influencia que va más allá de los números

El 'efecto Sainz' parece que se vuelve a cumplir. Y es que todo lo que Carlos toca, lo convierte en oro. O al menos lo mejora notablemente. Equipo al que el madrileño va, equipo que termina en una mejor posición de la que estaba. Y eso ha pasado precisamente con Williams, con ese efecto resurrección que ya parece que es un patrón. Y el expiloto Jacques Villeneuve también es consciente de ello.

Villeneuve habla sobre el 'efecto Sainz'

Jaques Villeneuve, campeón del mundo en 1997, asegura que ''Carlos Sainz, básicamente, ha transformado a Williams''. Una secuencia que ha ocurrido en McLaren, en Ferrari y también en su actual equipo, como si el madrileño fuese una especie de amuleto de la suerte para las escuderías. Ya James Vowles, jefe de Williams, atribuyó a su capacidad de Smooth Operator, cometiendo pocos errores y sumando puntos de manera constante, elevando la moral y la posición del equipo.

En PokerScout ha querido recalcar la capacidad de Sainz para ser uno de los pilotos más influyentes: ''El año pasado me sorprendieron los equipos más modestos como Williams y Sauber, especialmente Williams. Carlos Sainz, básicamente, ha transformado a Williams. El equipo dio un paso adelante y obtuvo resultados mucho mejores de lo que esperaban porque el coche realmente ha mejorado con el desarrollo. Pero no fue una sorpresa lo de Sainz, me lo esperaba. Por eso fue fichado. Williams está tomando las decisiones correctas en cuanto a los pilotos''.

Williams mejora considerablemente

Comparar Williams con y sin Carlos Sainz es como ver al Ave Fénix renaciendo de. sus cenizas, cambiando tanto las estadísticas como las sensaciones entre 2024 y 2025. La escudería británica pasó a ser un equipo del fondo de la parrilla a aventurarse en la parte media: en 2024, sin Sainz, lograron 17 puntos mientras que el pasado año consiguieron 137 puntos. Una diferencia monumental.

Esto ha repercutido, por supuesto, en el puesto en la clasificación de constructores, con un buen quinto puesto solo superado por los pesos pesados: Ferrari, Red Bull, Mercedes y el ganador, McLaren. En 2024 quedaron en la novena posición. Y es que, en 2024 el equipo dependía casi exclusivamente de destellos de Alex Albon y de errores ajenos para llegar a un noveno o décimo puesto. Con la llegada de Sainz, Williams tuvo por primera vez en años dos pilotos de alto nivel sumando puntos de forma constante, además de aportar sus 64 puntos además de su capacidad para configurar el coche, ayudando a que su compañero tuviera su mejor temporada histórica.