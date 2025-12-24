Carlos Sainz es un caramelito en el mercado

Tras su brutal final de año con Williams, escondiendo los problemas que le habían lastrado durante todo el año, Carlos Sainz se ha convertido en una de las grandes piezas del mercado de cara a 2027

El año 2025 nos ha dejado varias certezas en la Fórmula 1. Algunas que eran obvias, como que es un campeonato donde se suele imponer el mejor coche al mejor piloto; otras que se intuían, como que Max Verstappen es ampliamente el número 1, pese a haber sido segundo tras Lando Norris; y la tercera, que es una con la que muchos comulgan pero no es unánime, que es que Carlos Sainz es uno de los grandes de la parrilla. Tras comenzar con dudas en Williams, ha terminado el año a un nivel altísimo, lo que ha hecho que de cara al año 2027, cuando acaba contrato y además, se abren las opciones en muchos equipos importantes, él sea uno de los principales actores de cara al baile de nombres.

En ese contexto se ha pronunciado Gunther Steiner, antiguo jefe de Haas, que pese a haber puesto el ojo en MotoGP sigue muy activo en el ‘Gran Circo’, y tiene claro que Sainz es uno de los pilotos importantes y debería estar en la pomada para firmar por algún equipo con opciones. Aunque eso sí, hay dos que considera las opciones con más peso: Aston Martin y seguir en Williams.

Aunque eso sí, la que considera mejor posicionada es la de Silverstone, pues ve al madrileño como una gran opción para sustituir a Fernando Alonso: ”Diría que Williams o Aston Martin representan las mejores oportunidades para Sainz de cara al futuro. Sinceramente, no creo que Fernando pueda competir durante cinco años más. Probablemente le quede uno más, o dos como mucho”.

Y la opción Ferrari sigue abierta

Además de los equipos ya mencionados y más allá de su faceta de dinamizador de resultados en el que mejora allá donde va, hay un lugar donde se le tiene una estima especial al madrileño, Ferrari. De hecho se puede decir que le han echado más de menos a él en Manarello que él a la escudería italiana. El primer año de Lewis Hamilton ha sido undécimo drama y no son pocos los que señalan el error por su fichaje. No obstante, es el momento de recordar las palabras de Fred Vasseur cuando se acabó la unión entre Ferrari y Sainz, aludiendo a las posibilidades de un retorno en 2027. Esto es algo que se antoja complicado, sin embargo, la realidad es que la etapa de Hamilton no parece que se vaya a alargar en exceso y pocos sustitutos mejores que el 55.