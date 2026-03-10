La FIA se plantea cambiar la normativa antes del GP de Japón

La FIA se plantea cambios de cara al GP de China después de las críticas de algunos de los pilotos durante la carrera en Australia

El Gran Premio de Japón se puede decir que está a la vuelta de la esquina, ya que tendrá lugar el último fin de semana del mes de marzo. Pero antes llegará China, que seguro que no estará exenta de polémica, ya que es lo que parece que ha traído esta nueva Fórmula 1 que se ha estrenando en 2026.

Aunque el debut de la nueva era técnica en Melbourne dejó muchos adelantamientos, 138 frente a los 48 del año pasado, pilotos como Max Verstappen y Lando Norris han sido demoledores. Adelantamientos artificiales que dependen de la batería, situaciones peligrosas provocadas por las diferencias de velocidad al final de las rectas o la pérdida de control, con una batería que parece decidir a veces por el piloto. Y parece que las plegarias han sido escuchadas, ya que puede que haya cambios antes de Japón.

Planes de cambios en la Fórmula 1

''Los jefes y equipos de consideran ya cambios en el reglamento de 2026 para el Gran Premio de Japón a finales de marzo. Las conversaciones al respecto se llevarán a cabo después de la carrera de este fin de semana en China'', informaba la página especializada The Race.

Según cuenta la mencionada web, la FIA y la FOM se han dado cuenta de que, sobre el papel, el motor eléctrico es demasiado potente para la capacidad de la batería, rompiendo la fluidez de las carreras. Y es que aunque la nueva normativa buscaba una sinergía perfecta con un motor mitad combustión y mitad eléctrico, no contaban con los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la pretemporada y durante la primera carrera.

Una medida con cierta urgencia

La situación después del Gran Premio de Australia estaba tensa, con los pilotos dando declaraciones rompedoras y el CEO de la Fórmula 1 pidiendo calma. Por eso, según el medio estadounidense relata que el consenso ha decido no tomar decisiones en caliente y esperar hasta final de mes. Albert Park es un circuito de frenadas cortas donde no se pudo ver el potencial real de recarga, al contrario del GP de China.

En el circuito de Shanghái cuenta con la recta más crítica del Mundial, donde podría ocurrir ese clipping masivo, es decir, monoplazas quedándose sin batería a mitad de la recta. ¿La solución? Ajustar el superclipping, que haría que el coche corriese un poco menos en punta pero la batería se llenaría mucho más rápido, evitando que el piloto se quedase vendido y sin potencia eléctrica en las vueltas siguientes. Si en China los coches pierden esos 50 km/h de velocidad punta antes de llegar a la frenada de la curva 14, la FIA activará el procedimiento de urgencia por motivos de motivos de seguridad y espectáculo.