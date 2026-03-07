El desconcierto de Verstappen tras su accidente: ''Nunca me había pasado algo así''

El neerlandés se da de bruces con la realidad tras estrellarse en la clasificación. Afortunadamente, el piloto ha salido ileso del accidente

Max Verstappen saldrá este domingo desde el fondo de la parrilla tras el incidente en la clasificación del Gran Premio de Australia. Se ha quedado fuera en la Q1 tras un accidente, algo muy poco habitual en el piloto de Red Bull que incluso ha admitido que esto es la primera vez que le ocurre en toda su carrera profesional. Mañana le toca intentar remontar desde la 20ª posición, en una carrera que le servirá para gestionar los daños e intentar solucionar estos problemas repentinos que le ha dado el RB22.

Un accidente inexplicable para Vestappen

''Nunca me ha pasado algo así en toda mi vida. Dándole al pedal, el eje trasero se ha bloqueado'', comenzaba extrañado Max Verstappen a los micrófonos de DAZN después del desastroso día que vivió. El mismo alega a un bloqueo que se ha dado cuando estaba acelerando a gran velocidad, cosa que ni él ni su equipo se explica.

Ha ocurrido en un momento en el que el monoplaza contaba con una gran carga aerodinámica, lo que lo hace más extraño aún: ''Particularmente a esa velocidad tienes mucha carga aerodinámica y se bloquea''. ''No he hablado con el equipo ni he visto los datos así que no sé por qué ha pasado algo así. Hay que entender un poco mejor qué está sucediendo'', confirmaba antes de que se haya podido investigar que es lo que ha ocurrido.

La frustración de Max

''Es todo complejísimo y para ser sincero no ha sido muy divertido estar en pista, no ha sido divertido pilotar. Es todo un poco en contra de tus instintos como piloto'', declaraba Verstappen. Eso sí, tranquilidad sobre el estado físico del piloto, que dijo estar bien y sin ningún tipo de secuela: ''No hay nada roto, así que supongo que está bien''. El neerlandés se realizó un chequeo justo después del aparatoso accidente ya que el volante le dio un latigazo en las manos tras el impacto, pero el propio piloto ha comentado que está bien.

''Tenemos que entender qué ha fallado porque ahora mismo no sé qué ha sucedido'', comentaba, obviamente con ganas de que la situación se solucione lo antes posible. Verstappen salió a pista para su primera vuelta lanzada e inmediatamente tuvo problemas en la frenada de la curva 1. Al bloquearse el eje trasero al tocar el freno, perdió por completo el control del RB22 de forma repentina. El coche trompeó, atravesó la grava y terminó impactando contra las protecciones, dejándolo fuera de combate.