Carlos Sainz analiza su temporada con Williams: ''El coche estaba, pero tardé en conseguir resultados''

El piloto madrileño ha vivido su temporada más complicada, en el que aunque el FW47 mostró ritmo desde el inicio, los resultados tardaron en materializarse: ''El coche estaba estaba desde el principio, pero se necesitaron diez o doce carreras para conseguir algo''

Carlos Sainz estuvo mano a mano durante tres años a Charles Leclerc, pero en 2025 tomaron caminos separados. Mientras que Ferrari apostó por Lewis Hamilton, el español se unió a Williams con un contrato multianual, pensado en el cambio de reglamento de 2026. Una temporada marcada por unas primera etapa de adaptación que no fue nada fácil y después una segunda marcada por una remontada que incluyó dos podios.

Carlos Sainz y el momento más complicado de la temporada

''El momento más duro de la temporada fue después del parón veraniego, porque volví súper fresco y lleno de energía, e hice dos fines de semana muy fuertes en Zandvoort y Monza'', comentaba el piloto en unas declaraciones recogidas por Car and Driver.

El propio Carlos Sainz divide su temporada en dos partes bien marcadas, cambiando todo tras el GP de Países Bajos y el GP de Italia: ''Ambos terminaron en enfrentamientos, y el equipo no tuvo nada que ver. En la primera mitad de la temporada, hubo muchos errores de estrategia y ejecución, simplemente no estábamos haciendo un buen trabajo en cuanto a la ejecución de los fines de semana, y regresamos después del descanso de verano con un reinicio sólido''.

Aunque realmente el cambio no fue tanto en los resultados, si no más bien de 'chip': ''Me sentí fresco y listo para salir, pero ahora, debido a pequeños errores de juicio de mi parte y de la gente que corría a mi alrededor, teníamos potencial para P6, P7 en Zandvoort y Monza, y nos fuimos a casa sin nada, así que la segunda mitad comenzó tan mal como la primera, pero tuve que decir: 'Sigue cavando, los resultados deben llegar', y luego llegaron''. Y los resultados finalmente llegaron en forma de dos podios, dando la sorpresa en Qatar quedando en un tercer lugar en la penúltima carrera por detrás de Verstappen y Piastri.

El monoplaza de Williams que le ha traído de cabeza

Carlos Sainz se ha enfrentado este año a varios problemas con el coche, desde problemas de adaptación hasta fallos técnicos y decisiones estratégicas. El piloto madrileño comentó que el coche de Williams requería un estilo de conducción particular al que le costó adaptarse, especialmente en curvas lentas y medias. Una de las razones fue la misma de otros equipos: detener el desarrollo a mitad de temporada para centrarse en el nuevo reglamento de 2026.

''Este año me ha puesto a prueba porque lo más extraño es que el ritmo estaba ahí desde el principio, el coche estaba ahí desde el principio, pero se necesitaron 10 o 12 carreras simplemente para conseguir algo'', explicaba el de Williams. En cuanto a Alex Albon, a pesar de no conseguir ningún podio durante la temporada, sumó consistentemente a lo largo de la temporada en lo que se podría definir como una temporada equilibrada, quedando un puesto por delante de Carlos Sainz, el octavo, y sacándole 9 puntos a su compañero.