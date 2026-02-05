Estos son los sueldos de la F1 para 2026: Fernando Alonso y Carlos Sainz entre los 10 mejores pagados

La nueva temporada de Fórmula 1 llegará acompañada de cifras millonarias: Verstappen vuelve a liderar el ranking salarial y Alonso se mantiene entre los pilotos mejor pagados

La temporada 2026 de Fórmula 1 viene cargada de novedades. Entre ellas, la nueva normativa de la FIA que promete cambiar por completo la competición con coches más pequeños y motores con combustible 100% sostenibles. Aunque si hay algo que no cambia son los salarios de los pilotos, liderando el podio de los mejores pagados Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, no se quedan atrás, entrando en el top 10 de los que más ganan.

Los salarios no paran de subir en la F1

Según informaciones oficiales de la Fórmula 1 al finales de 2025, el Gran Circo tiene alrededor de 827 millones de seguidores. Esto supera en un 11.4% a la base de seguidores de la NBA. Solo en el último año, ha sumado más de 90 millones de nuevos aficionados, impulsado por la competividad en pista y la expansión en mercados estratégicos.

Y esto se ve reflejado en los sueldos de los pilotos, siendo el mejor pagado una vez más Max Verstappen, liderando la lista con 70 millones de euros por temporada. Le sigue de cerca Lewis Hamilton, ganando 10 millones menos que él. Ya bajando a la mitad se encuentran George Russell y Charles Leclerc, que no llegan a los 35 millones de euros. El actual campeón del mundial de pilotos, Lando Norris, se embolsará 30 millones.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, en el top 10

El asturiano no se queda atrás, y ocupa la sexta posición del ranking con 20 millones anuales. A sus 44 años, Fernando Alonso sigue siendo uno de los mejores pagados del Gran Circo, por delante de su compañero de equipo que se encuentra en la onceava posición. Carlos Sainz se endosa en la séptima posición, con 13 millones de euros e iniciando otra nuevo escalón.

Ranking de los mejores pagados

Los salarios de la Fórmula 1 están en una trayectoria ascendente marcada, con equipos cada vez más rentables con sueldos competitivos hasta en la zona media de la tabla, ejemplo de ello son los 13 millones de Carlos Sainz. Puedes consultar a continuación el sueldo base que paga cada escudería a los pilotos, teniendo en cuenta que no se incluye ni los patrocinios personales ni los bonos por rendimiento: