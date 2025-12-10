Williams levanta las expectativas con Carlos Sainz en 2026

Tras un inicio de campaña complicado, Carlos Sainz ha terminado a lo grande el 2025, con dos podios y grandes resultados en el tramo final del calendario, lo que invita a Williams a ser muy optimistas el año que viene

Cuando salió por la puerta de atrás de Ferrari y llegó a Williams, las expectativas con Carlos Sainz eran altas, sin embargo, la realidad no dejaba de ser la que era, uno de los peores equipos de la parrilla, que aún en ascenso no tenía los visos de ser de los mejores de la zona media. Más aún cuando el madrileño lo pasó muy mal para hacerse con el control de la máquina de Grove, sin embargo, tras una primera mitad de campaña en la que nada salía y de hecho, Alex Albon le vapuleó, le supo dar la vuelta, acabando el año con dos podios y rozando cazar al tailandés en la tabla. Y entre ambos subieron a Williams hasta el 5º puesto.

Ir de menos a más suele ser bueno, más aún cuando el año que viene todo cambia y es clave entrar con buen pie, pero ahora, ya con el coche más a la mano, las expectativas en torno al 55 son infinitas. Si consiguen encontrar buenos ajustes y el motor Mercedes es tan bueno como se espera, pueden soñar con grandes cosas. Y así lo cree , el mandamás, que agradeció al español por su “increíble” primera temporada juntos y espera que sean muchas más. “Hemos conseguido ser quintos, sigamos trabajando en ello el año que viene".

Y es que Sainz ha ayudado a Williams a dar un paso más en su plan para devolver al equipo a la primera línea tras mucho trabajo y esfuerzo de todas las partes. “No ha sido una transformación drástica, sino deliberada y constante. Hemos dado pasos de gigante en nuestra forma de trabajar, de afrontar cada carrera y de comportarnos como equipo”. Y ahora les queda rematarlo.

2026 ese el año

Precisamente en torno a ese año que viene todo está en marcha desde hace mucho y van a ir a por todas, como ya han mostrado en las primeras sesiones en Abu Dhabi. Aunque tienen muy poco tiempo para terminar de hacer los últimos retoques: "2026 comienza ya. Lo que debemos recordar es que dentro de aproximadamente un mes volveremos a la pista con el coche de 2026 y llegarán todas estas nuevas regulaciones. Será un invierno muy corto para todos, pero no puedo esperar a que llegue el momento. Creo que será una oportunidad fantástica para ver cómo hemos logrado seguir evolucionando como organización y seguir adelante".