Aston Martin se despide de 2025 mandando un mensaje a todos los navegantes

El equipo británico ha liderado el último test oficial de la temporada en Abu Dhabi con el estadounidense Jack Crawford al volante del AMR25

Para algunos habrá sido un trámite, pero para Aston Martin ha sido como el primer ensayo para 2026. Hoy se ha celebrado el último test oficial de la temporada en Abu Dhabi, donde hace dos días se proclamó campeón del mundo Lando Norris por primera vez.

Y los de Silverstone no han desaprovechado la oportunidad para lanzar un mensaje a navegantes. Lo han apostado todo a 2026 y no están dispuestos a tomarse ni un solo respiro. Ni por Navidad. En este conocido test de Pirelli, el que ha pilotado el AMR25 ha sido el estadounidense Jack Crawford. El mismo que ha superado a Luke Browning en Williams, que era quien había liderado todas las pruebas anteriores. Finalmente, este fue tercero, ya que Paul Aron también le mejoró con Sauber en los últimos compases de la sesión. El júnior de Mercedes, Frederik Vesti, y Ayumu Iwasa con el Red Bull completaron los cinco primeros puestos.

Cabe recordar que este test ha estado condicionado por el hecho de que los coches de 2025 lo llevaban pilotos 'novatos' y los pilotos titulares llevaban coches 'mula' para probar los Pirelli de 2026. Asimismo, la F1 obligó a modificar los niveles de los alerones (estilo Monza) y la altura de la carrocería, y para simular la aerodinámica activa de 2026, lo que permitió a los equipos estrenar una novedosa versión de sus alerones delanteros, aunque solo Ferrari y Mercedes lo hicieron. El resto de escuderías tuvo que respetar un límite máximo de velocidad en recta (300 km/h) para adecuar los resultados a la realidad, lo que terminó afectando a las vueltas rápidas.

El primer piloto clasificado de los titulares con coches mula, como era de esperar, fue Andrea Kimi Antonelli (que además fue el más activo con 157 vueltas), mientras que con el otro coche adaptado, el Ferrari, Lewis Hamilton se quedó 11º al final y Charles Leclerc 10º con su tiempo de la mañana.

Arvid Lindblad, con casi 140 vueltas, fue de los más activos con Racing Bulls, mientras que Isack Hadjar con Red Bull, dio más de 110 vueltas. . Su piloto joven, con el coche y neumáticos de 2025, Dino Beganovic, terminó noveno.

Grandes ausencias en el último test oficial

Y entre los pilotos titulares se ausentaron algunos como Fernando Alonso, Lance Stroll, Max Verstappen, George Russell y Franco Colapinto. De hecho, Aston Martin fue el único equipo que no llevó pilotos titulares.

Por contra, McLaren decidió alinear a sus dos titulares. El recientemente coronado Lando Norris, terminó 12º y estrenó un casco dorado.