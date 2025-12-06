Carlos Sainz piensa revolucionar la última carrera del año

El madrileño tendrá que obrar otro milagro como en Qatar si quiere acabar el año con su tercer podio. Esta vez se quedó en la Q2 y saldrá duodécimo en la parrilla de salida. Pero, como mínimo, quiere puntuar sí o sí

Si Fernando Alonso ha dado la gran sorpresa de la Clasificación del Gran Premio de Abu Dabi con la sexta plaza lograda, Carlos Sainz se ha quedado con ganas de seguir los pasos de su compatriota. Ya tuvo un viernes complicado y el sábado no le ha dado para colarse en el top-10. Pese a ello, el madrileño no piensa rendirse e intentará, por todos los medios posibles, acabar la temporada sumando algún punto más para Williams.

Concretamente, le faltaron ocho milésimas para meterse en la Q3 y, finalmente, Sainz firmó un 12º puesto. Al menos, ha vuelto a quedar por delante de su compañero Alex Albon, quien fue eliminado en la Q1 y saldrá mañana 17º en la parrilla de salida.

Y este era el análisis que hacía Carlos tras bajarse de su monoplaza: "Ha sido de las Qualys más ajustadas de la historia. En Q2, 30 milésimas me ponían séptimo u octavo… y 30 milésimas me mandaban al quince. Siempre hay rebufos y detalles que te cambian la vida, pero así ha sido. Se me ha escapado por ocho milésimas. Venimos de un viernes complicado, parecía que éramos más coche de Q1 que de Q3, y al final nos hemos quedado muy poquito de pasar. Estoy contento con los pasos adelante que hemos dado durante el fin de semana".

Y al ser el último certamen del año y traer la inercia que trae, Sainz confirma que piensa luchar por entrar en la zona de puntos, cueste lo que cueste: "Mañana se puede luchar, seguro que vamos a intentar arriesgar un poquito".

El balance de temporada que hacer Carlos Sainz

Pese a que todavía falta la última carrera del año, Carlos Sainz se atreve ya a hacer un balance de su primera temporada vestido de blanco en Williams. Y para él ha sido muy positivo y, aunque le ha costado adaptarse a su monoplaza, ahora está más cómodo que nunca: "Llegué aquí el martes con un casco blanco y la gente sentía pena por mí. Pero yo pensaba que este equipo tenía algo para mi futuro. Y mira: tres podios —dos en carrera y uno en la sprint— y un año muy bueno para empezar esta etapa".

Salvo hecatombe mañana, Carlos Sainz va a terminar dentro de los diez primeros en la clasificación general de pilotos, mientras que Williams quedará quinto en la de constructores. Sin duda, unos números más que notables para un primer año de transición en su carrera.