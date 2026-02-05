Williams se agarra a la química Sainz-Albon para dar el salto definitivo en 2026

Williams encara el nuevo reglamento con optimismo tras su gran salto en 2025, apoyándose en la sintonía entre Carlos Sainz y Alex Albon para seguir creciendo

El 2025 fue un año de renacimiento para Williams. El efecto Sainz ha vuelto a hacer efecto, dando el equipo de Grove un paso de gigante consolidándose como la fuerza dominante de la zona media y terminando en una impresionante 5ª posición en el Mundial de Constructores. Precisamente el compañero del madrileño, Alex Albon, ha hablado sobre la relación con él y cómo su química en el circuito marca la diferencia.

Alex Albon y su alineación con Sainz

''Carlos y yo, obviamente es nuestro segundo año ahora, y con eso viene más experiencia y más conocimiento mutuo también. A medida que pasamos más tiempo juntos, estamos cada vez más alineados en las áreas en las que queremos que el equipo se concentre'', comentaba Alex Albon en unas declaraciones para la web oficial de Williams, asegurando que cada vez tienen más confianza entre ellos.

''Creo que es una posición bastante rara en la que estamos como equipo, donde tenemos dos pilotos con bastante experiencia. Uno que está preparado para iniciar la mayor cantidad de carreras para Williams y el otro que ha completado muchas carreras en la Fórmula 1 en general'', hacía autocrítica el piloto de origen tailandés. Forman una dupla que Albon cree que ''como combinación, nos permite centrarnos realmente en el desarrollo del coche y del equipo, lo que creo que será importante para el año que viene''.

La temporada 2026, todo un misterio

''Creo que este año será un gran reto, sin duda. La prueba de tener una nueva unidad de potencia, así como un nuevo coche, supone una gran presión para todos los equipos. Me interesará ver cómo terminamos. Creo que será menos difícil que el año pasado, pero al mismo tiempo, me interesa ver el progreso que hemos logrado como equipo'', continúa esperanzado Albon.

''Hemos visto en años anteriores que hemos sido un equipo bastante 'alto', no el más consistente y, en todo caso, el P5 consolidó este sentimiento en todo el equipo de que estamos aquí ahora y tenemos las bases adecuadas para construir. Mirando hacia atrás, siento que 2025 fue nuestro año más fuerte hasta ahora, y es fantástico ver cómo cada año hemos ido mejorando cada vez más'', habla haciendo análisis de consciencia sobre el pasado año y sembrando esa ilusión que también tienen otros equipos como Aston Martin.

Opinión que contrasta con el primer gran drama de Williams en la pretemporada, siendo el único equipo que no rodó en los shakedowns que tuvieron lugar a final de enero. El motivo oficial fueron los retrasos en la producción del FW48, explicando Wolves que es más complejo que otro que hayan fabricado. Una apuesta arriesgada, a la espera de ver como llegan a los test oficiales de Bahréin las próximas semanas. Si el coche tiene problemas de fiabilidad allí, llegarán al GP de Australia casi a ciegas.