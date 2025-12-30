El archienemigo de Fernando Alonso pone por las nubes a Carlos Sainz: "En un McLaren, habría competido por el mundial"

Johnny Herbert, expiloto y uno de los grandes azotes de Fernando Alonso en la prensa internacional, ha valorado la actuación de Carlos Sainz este año, dejando claro que con el McLaren habría optado a todo

En la Formula 1 muchas veces no es tan necesario el tener un talento diferencial como el contar con un coche dominante. Por eso mismo hay ocasiones en la que triunfan pilotos que no sobre el papel no son los mejores, mientras que otros con una máquina inferior dan muestras de su nivel que invitan a pensar en que con un material mejor optarían a todo. Un ejemplo claro es Carlos Sainz, que en su primera temporada en Williams, una máquina que en nada se parece a la que tenía en Ferrari, ha conseguido dos podios, mostrando una gran regularidad una vez que se hizo al monoplaza tras un inicio más dubitativo.

Ver a un Sainz tan fiable ha hecho pensar a muchos en el paddock en lo que podría haber sido con un coche mejor que el Williams. Por ejemplo el expiloto Johnny Herbert, gran enemigo de Fernando Alonso por sus continuas críticas, pero que ahora ha resaltado al madrileño: "Si le hubieran dado el coche que necesita, si lo hubieran puesto en un McLaren, habría competido por el Campeonato del Mundo".

Más allá de lo difícil de cuantificar de esta afirmación, la realidad es que si algo tiene el 55 es su alta fiabilidad y la capacidad de conseguir buenos resultados fallando lo mínimo. Esto con una máquina tan superior como la de los de Woking hubiera sido muy diferencial, pues tanto Lando Norris, posterior campeón, como Oscar Piastri, han tenido el lastre de perder demasiados puntos cuando no tocaba, lo que casi le da el título a Max Verstappen, después de que estos errores de los papaya le mantuvieran hasta el final en la pelea pese a la inferioridad de su Red Bull.

2026, un año para soñar

Tras este gran primer año en Williams, ahora a Sainz le toca pelear por dar un paso más. Ya cuando eligió a los de Grove al salir de Ferrari lo hizo por el potencial que se les presuponía, algo que ha quedado patente después del crecimiento en apenas una temporada. El coche cada vez va mejor, tiene a un 'team principal' de absoluta élite como James Vowles, y sobre todo, va a montar un motor Mercedes de cara a este 2026 en el que cambia la normativa y los alemanes parecen estar un paso por encima del resto de motorizadores. El vacío legal que han encontrado con la relación de compresión parece un gran apoyo que les va a permitir de entrada estar un paso por delante del resto.