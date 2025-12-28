Williams rebaja las expectativas con el motor Mercedes

Pese a que tras la filtración de que el motor Mercedes tendrá cierta ventaja de cara a 2026, Williams se ha encargado de rebajar las expectativas sobre la unidad de potencia

El mundial de Formula 1 2026 va a ser uno de los más esperados de los últimos tiempos, pues como cada vez que hay un cambio de normativa, todos los equipos empiezan de cero, con lo que eso conlleva. Cada uno de los equipos y los motorizadores están buscando la forma de conseguir una décima más que les haga estar un paso por delante, pero quienes parece que lo han logrado son Mercedes y Red Bull. Una filtración interesada confesó que los alemanes han encontrado una forma de que la relación de compresión sea 18:1, un vacío legal que no cumple las reglas como tal, pero que las FIA ha aprobado, por lo que de entrada deberían estar un paso por delante.

En el caso de Mercedes los equipos que llevan el propulsor son el propio Mercedes, Mclaren, Alpine y Williams. Precisamente estos últimos han sido los más vehementes al confesar que realmente no creen que vayan a ser tan superiores. Así se ha mostrado James Vowles, para quien esta polémica no lo es tanto, pues depende realmente del resto de equipos: "Nadie lo sabe todavía, ningún fabricante de motores sabe dónde terminará. Parte de la especulación que surgió se debió a que un equipo y un fabricante de motores intentaron crear una historia para lograr algunos cambios".

La amenaza de 2014, presente

Y es que el propio Vowles no piensa que la ventaja de Mercedes vaya a ser tal, alejándose de la comparación con el 2014, cuando preciosamente Mercedes dio con la tecla y ganó hasta siete mundiales consecutivos con Lewis Hamilton y Nico Rosberg: "No creo que vaya a ser como en 2014, cuando había una ventaja tan grande". Sobre todo porque el resto de marcas tiene el potencial de haber hecho grandes motores: "Nadie lo sabe realmente todavía. Dudo mucho que Ferrari haya hecho un mal trabajo, porque son muy buenos entregando un buen motor cada año. Y Honda ha producido el estándar de motores este año".

Más allá de estas palabras de Vowles la polémica sigue existiendo y hasta que llegue la primera prueba en Australia no se va a saber realmente, aunque el hecho de que de cara a 2027 la FIA no vaya a permitir este 'truco' hace pensar en que toda la temporada va a estar marcada por la sombra de esto, algo que equipos como Ferrari o Aston Martin ya se han preocupado en dejar patente.