Ferrari empieza a asumir el drama de Australia

La nueva normativa de la Formula 1 prometía igualdad y una competitividad al rojo vivo, sin embargo, el 'vacío legal' que ha encontrado Mercedes le hace estar un paso por delante del resto, tanto que en Ferrari empiezan a asumir el golpe

La nueva normativa que desde el próximo curso entra en vigor en la Fórmula 1 hacia pensar en que la igualdad iba a ser máxima, y el dominio que se han repartido en los últimos años Red Bull y McLaren eran historia. Cinco motorizadores diferentes buscando ir un paso más allá hacia llegar al inicio del curso con algo de ventaja. El problema es que antes incluso de los tests de Barcelona, primera prueba privada para todos, hay dos motores que van por delante, el Mercedes y el Ford. El motivo no es otro que un vacío legal que han encontrado con la relación de compresión. Esto, trampa para algunos, genialidad para otros, ha hecho que los rivales ya empiecen a asumir la derrota inicial, especialmente Ferrari.

En palabras del 'team principal' ferrarista, Fred Vasseur, solo les queda hacer un buen trabajo y huir de comparaciones, pues "si alguien lo hace mejor, quedo como un tonto". O lo que es lo mismo, que se están centrando en su proyecto dejando de lado lo que hagan los demás. Lo van a desarrollar al límite e intentarán hacerlo lo mejor posible sin escatimar esfuerzos: "Cuanto más tiempo le dediquemos al proyecto, mejor será el resultado".

El mismo resultado para el que no se marca una fecha, pues de cara al inicio de la campaña, en Australia, Vasseur muestra mucha cautela: "La primera imagen de la temporada no será lo realmente importante, lo importante no será la clasificación en Australia, será el desarrollo y la capacidad de evolucionar rápidamente". Por eso mismo ve más importante hacer lo suyo y dejar de perder el tiempo tratando de averiguar quien va más adelantado por ahora.

Evolucionar, clave

Una de las grandes claves de todo el año será encontrar la forma de ir mejorando paso a paso durante todo el año. Una vez que podemos dar por hecho que tanto los motores Mercedes como los Ford están un paso por delante del resto y con ese 'truco' en la relación de compresión pueden tener un punto más, lo importante para Ferrari, Honda y Audi será dar con la tecla cuanto antes. Si lo logran antes de Australia podrán minimizar daños, mientras que si tardan más, cada carrera será un pequeño clavo en el ataúd de este curso. Toda vez que de cara a 2027 esta ventaja se esfumará y los motores que ahora mismo tienen estos equipos 'legales' serán los que tengan un poco más que el resto.