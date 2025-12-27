Pierre Gasly confiesa la penitencia de compartir garaje con Max Verstappen

Compartir equipo con Max Verstappen es una de las cosas más difíciles de la Formula 1, y bien lo sabe Pierre Gasly, que ha lanzado un aviso a Isack Hadjar, quien tiene semejante tarea en 2026

Max Verstappen es indiscutiblemente el mejor piloto de la Formula 1, pues así lo ha demostrado en esta década en la lleva pilotando en el 'Gran Circo'. En este tiempo le ha servido para cerrar cuatro títulos y estar muy cerca del quinto este año. Si algo ha demostrado es que es el que más destaca en los momentos difíciles y es capaz de sacar más de coches que sobre el papel deberían estar para menos. El gran ejemplo ha sido este 2025 con el peor Red Bull de los últimos años. Con él casi gana y ha arrasado a sus dos compañeros, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, aunque eso no es nuevo, pues nadie que ha estado a su lado ha podido nunca hacerle frente en su carrera.

Y es que compartir el Red Bull con él es sumamente difícil, por lo que ahora Isack Hadjar tendrá en 2026 la misión de estar lo más cerca posible del neerlandés. Y vivir a su sombra es un gran reto en sí mismo, como le ha explicado alguien que lo sabe muy bien, Pierre Gasly, quien lo sufrió en 2019: "No recibí apoyo de nadie, en un equipo muy grande que apoya mucho a Max, y con razón, porque todo se basa en los resultados".

Y es que el galo, ahora en Alpine, encontró un ambiente extraño, y culpa directamente al equipo de su sufrimiento: "No me dieron las herramientas para rendir al máximo e intenté abrirme camino a mi manera porque quería, y al final estoy aquí para rendir". Y si algo ha demostrado desde que salió de Milton Keynes es que madera de gran piloto tiene de sobra.

Ni Lawson ni Tsunoda...

Hadjar llega al equipo principal de los austriacos después de haber sido una de las más gratas sorpresas de la parrilla a bordo del Racing Bull. El galo ha emergido entre los rookies llegando incluso a subir al podio, pero especialmente demostrando versatilidad, velocidad y saber adaptarse a las situaciones. Ya sea en clasificación o en carrera, ha dado el nivel. Por eso mismo le ha tocado la tarea de ascender. Esto es algo que en los últimos años ha sido un drama tanto para Liam Lawson como para Yuki Tsunoda.

El neozelandés apenas duró dos carreras antes de bajar de nuevo, mientras que el nipón, quien llegaba con la experiencia y tras empezar a lo grande en la escuadra satélite, no llegó a dar el nivel exigido en todo el curso. Y ahora la responsabilidad es para Hadjar.