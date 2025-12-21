Red Bull reafirma su confianza en Verstappen: ''No me preocupa ninguna cláusula de rendimiento''

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, reafirma la confianza del equipo en Max Verstappen y asegura que el piloto competirá con la escudería austriaca hasta el final de su carrera en Fórmula 1, sin que las cláusulas de rendimiento en su contrato sean motivo de preocupación

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, ha demostrado confianza total en Max Verstappen. El neerlandés llegó a Red Bull Racing en mayo de 2016, corriendo por primera vez en el GP de España de ese año con tan solo 18 años. Una relación duradera con el equipo, con el que ha conseguido más de 70 victorias en Grandes Premios y cuatro mundiales consecutivos desde 2021 a 2024. No solo eso, si no que este año se ha quedado a tan solo dos puntos de arrebatarle el título a Lando Norris.

Un ambiente turbulento en Red Bull

Es cierto que a pesar del buen hacer de Verstappen, los cambios que ha habido desde el despido de Christian Hornes tras 20 años en el equipo. Sumado a las incógnitas que se plantean para todas las escuderías la nueva normativa que establecerá la FIA en 2026, cambiando por completo la forma en la que compiten los coches y dejando atrás el 'efecto suelo', buscando un mejor seguimiento de otros coches y menos turbulencias.

Otra de las novedades en la escudería austriaca es el adiós a Honda y el hola a Ford, cuyo soporte técnico será perfecto para producir sus propios motores a partir de 2026. Varios retos a los que Red Bull se tiene que enfrentar, eso sí, con la colaboración de Max Verstappen, el peso pesado del equipo.

Mintzlaff apuesta por Verstappen

''Lo importante es que no me preocupa ninguna cláusula de rendimiento en su contrato. Lo más importante para un deportista es ver que todos en el equipo lo dan todo por él. Y creo que Max está impresionado con la evolución de los resultados y el ambiente en el equipo este año'', declaraba Mintzlaff sobre Verstappen, del cuál deja claro que quiere seguir mano a mano con él hasta el final de su carrera.

''Por supuesto, Max siempre quiere ganar y tener el mejor coche posible, pero nosotros también. Mientras Max sienta que estamos trabajando en ello y haciendo todo lo posible, creo que nos será fiel'', añadiendo el CEO de Red Bull que también ''ve cuánto invertimos en nuestro propio motor. No olviden que somos una marca de bebidas energéticas''.

''Siento que hay un enorme aprecio y lealtad mutuos. Para mí, no tengo duda de que Max Verstappen terminará su carrera en Red Bull'', demostraba el alemán, con plena confianza a pesar de las incógnitas que rodean el año que comienza en apenas una semana. ''Nadie lo sabe, tal vez seamos el segundo o tercer equipo más fuerte. Sé que tenemos gente con muchísimo talento trabajando para nosotros. Y no se trata solo del motor, sino también del chasis. Christian Horner también ha fichado a mucha gente excelente en los últimos años. Basta con mirar el departamento de motores'', confesaba.