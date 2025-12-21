George Russell, listo para 2026: ''Quiero un duelo con Verstappen, puedo estar con los de arriba''

George Russell encara 2026 convencido de que ha dado el salto definitivo en la Fórmula 1 tras su temporada más sólida con Mercedes, el británico apunta directamente a Max Verstappen y se ve preparado para luchar por el título si el coche le acompaña

En 2024, George Russell y Max Verstappen compartieron varios momentos juntos, pero no precisamente amistosos. Los dos pilotos tuvieron varios encontronazos, aunque el de Mercedes le quitó importancia en el inicio de la temporada anterior, tal y como declaró a la BBC: ''No voy a dejar que me intimiden. La gente siempre parece rehuir de él, pero yo no funciono así''.

Verstappen, en el centro de la diana

El culmen fue en el GP de Qatar en 2024, donde Verstappen recibió una penalización que le costó la pole position debido a una acción que le afectó a Russell, aunque el neerlandés le acusó de exagerar la situación con las siguientes palabras: ''Nunca he visto a nadie tratando de joder a alguien tan fuerte. Para mí, perdió todo el respeto''. Una de las rivalidades más intensas de la Fórmula 1 actual, por lo que el británico tiene claro su objetivo: derrotar al tetracampeón del mundo.

''Cuestionar la integridad de alguien como persona... lo encuentro muy irónico y no voy a sentarme aquí y aceptarlo'', le contestó Russell. Y de cara a 2026, parece que no va a cambiar nada, ya que el de Mercedes tiene su objetivo fijado: ''Sé que puedo estar con esos tipos en la parte alta. Max Verstappen es, obviamente, el piloto de oro en este momento. Es el único con el que me gustaría tener un duelo, y creo que es el único al que la gente cuestionaría. Es el único piloto de la parrilla con el que querrías ser compañero de equipo para ver tu competitividad''.

Russel va a por todas

''Sin duda, esta temporada ha sido la más sólida en cuanto a rendimiento, la más consistente, la que menos errores he cometido. Así que sí, en general, lo ha sido'', comentaba el piloto de Mercedes en unas palabras recogidas por Car and Driver. Tiene muy claro cual es su meta: ganar un mundial.

''Y para mí terminar segundo en el campeonato, o vigésimo, sinceramente es más o menos lo mismo. No estás ganando, y eso ha sido un aprendizaje para mí también, viniendo de Williams cuando estaba en la parte de atrás cada fin de semana. Eso fue muy frustrante, pero ahora estoy en esta posición'', sentenciaba George Russell. Para Williams y sus pilotos, 2026 representará una de las renovaciones más radicales desde hace años, iniciando una nueva era estratégica y visual, centrada en las radicales actualizaciones reglamentarias de la F1.