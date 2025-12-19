Verstappen habla sobre la posibilidad de compartir equipo con Fernando Alonso

El piloto neerlandés ha repasado la temporada y ha alabado el trabajo que hace el asturiano a su edad y con el coche que sea. Y le ha lanzado una propuesta para Le Mans

Mucho se ha hablado este año de la opción de que Max Verstappen acabe firmando por Aston Martin una vez que Adrian Newey ya ejerce de ingeniero en el equipo británico, figura con la que consiguió sus cuatro coronas en la Fórmula 1 Sin embargo, para ello sólo cabe una opción. Que Fernando Alonso se retire, ya que el otro piloto es Lance Stroll, hijo del propietario de la escudería que tiene la sede en Silvestone.

Así y aunque sería espectacular una dupla formada por el neerlandés y el español, por el momento no parece viable en el Gran Circo, aunque Max no descarta hacerlo en otra competición. Tal y como ha señalado en una entrevista en Viaplay, si tuviera que elegir a algún piloto para compartir carrera en Le Mans sería el propio Alonso: "Esa es una buena oportunidad. Prefiero tenerlo a él en el coche que al 99% de los demás".

De momento, lo único cierto es que Fernando comenzará en enero su 23ª temporada y en primavera soplará 25 velas. Y Max Verstappen se rinde ante estos datos: "Íbamos en avión y pensé que sería interesante saber cosas. Él tiene 44 años, así que pensé, 'Fernando, ¿cómo lo ves tú?' Y creo que lo que más se nota es esa incomodidad física. Simplemente sufres más por ciertas cosas, y estos coches no son los más divertidos de conducir, así que no es nada agradable. A medida que envejeces, por supuesto, sufres más. El hombro, la espalda, el cuello... Creo que eso requiere un poco más de esfuerzo para mantenerlo todo en buen estado. Así que eso es algo en lo que te centras mucho más".

Y ahora que Alonso va a ser padre, Verstappen le va dando consejos desde la distancia: "Sí, son muchas carreras, y muchas cosas fuera de las carreras, cosas de marketing y demás que a mí no me interesan demasiado. Pero por supuesto también intento estar con ellos cuando vienen a las carreras, por las tardes durante los grandes premios. De todas formas tampoco me veo conduciendo en la Fórmula 1 hasta que tenga 44 años, y menos con 24 carreras".

Por último, ha alabado el trabajo que hace Fernando con el coche que sea: "Personalmente, yo creo que cuando tenga 40 o 44 años... no seré el mismo que ahora. Pero quizá tampoco en cuanto a motivación. Y si no estás en un coche top, más aún. De verdad creo que si Fernando estuviera en un coche top, entonces... Como en 2023, que podía luchar por podios. Ahí es cuando ves salir al luchador de nuevo, en ciertos momentos lo saca, ves lo que puede lograr, ves que es un luchador. Y cuando has sido dos veces campeón del mundo, has ganado mucho y estás compitiendo por ser décimo...".