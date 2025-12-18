Fernando Alonso apadrina el futuro de Mari Boya en Aston Martin

Mientras sigue dando pasos en su carrera, Mari Boya está ya en las filas de la academia de Aston Martin, y en ella tiene un consejero inmejorable en la figura de Fernando Alonso

Fernando Alonso y Carlos Sainz son los dos representantes españoles en la Fórmula 1, pero por detrás de ellos hay otro nombre llamado a pelear por terminar ascendiendo, el de Mari Boya. El piloto catalán forma parte de la academia de Aston Martin y va a ascender a la F2 en 2026 con Prema, una gran oportunidad que es la antesala del ‘gran circo’ y donde será el único representante patrio, una vez que Pepe Martí se ha marchado a la Fórmula E. Y al formar parte de la escuadra de Silverstone tiene un padrino inmejorable, el propio Alonso, quien le está ayudando en su crecimiento.

Para Boya su sueño es competir en F1 y por lo pronto está empezando a hacer sus pinitos, por ahora en el simulador de los verdes, uno de los más avanzados, y lo ha disfrutado: “Conducir un coche de F1 en el simulador fue como mi primera experiencia en ese sentido. Fue increíble". Y solo eso, si no que también pudo recibir el ’feedback’ de Alonso, el mejor consejero posible para un joven talento como él: "Estuve en unas sesiones informativas posteriores a una sesión y Fernando Alonso se sentó a mi lado para explicarme cualquier cosa que no entendiera y responder a mis preguntas. Me ayudó mucho".

Alonso no para ni en vacaciones

Además de estos consejos a la joya, Fernando Alonso está afrontando las vacaciones a su manera, es decir, dando gas. Aunque dijo hace unas semanas que no iba a tocar ni siquiera el kart hasta enero, la realidad ha sido muy diferente. Y es que el asturiano está aprovechando para pilotar en tierra con las diferentes máquinas que posee. Kart, buggy y cualquier aparato con cuatro ruedas para seguir puliendo su perfecta técnica. Aunque eso sí, aún le quedan algunos meses para estar en el AMR26, pues hasta los tests de febrero en Montmeló no saldrá a la luz la primera versión de la máquina con la que Adrian Newey se estrena con los verdes.

Por otro lado, el 2026 será un año muy especial para él, pues va a ser padre por primera vez junto a Melissa Giménez, por lo que que esta actitudes de ‘acoger’ bajo su regazo a un joven como Boya se pueden sobre entender como el nuevo Alonso, que ya ve su carrera acabando, pero busca un nuevo acicate con los jóvenes; como por otro lado lleva demostrando desde hace años con su agencia A14 Management.