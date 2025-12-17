La FIA aclara todos los conceptos nuevos para el Mundial de F1 2026

Cuando falta poco más de un mes para que arranque un nuevo curso en el Gran Circo, los organizadores del mismo han desvelado el 'vocabulario' que se hablará en el mismo

La FIA ya está calentando el ambiente para el próximo mundial y ha aprovechado estos días navideños de descanso para ir alimentando las ganas de que vuelvan a rugir los motores en los seguidores de la Fórmula 1.

Así, los organizadores del Gran Circo han desvelado una serie de conceptos para que se vaya entendiendo cómo funcionará la categoría reina el curso que viene y se vaya conociendo en qué consiste todos los cambios de lo que tanto hablan los pilotos con el cambio de reglamento.

Tras emitirse un reglamento en 2024, algunos puntos no estaban completamente claros y la organización, capitaneada por Stefano Domenicali, ha querido dejar todo especificado. Según asegura la F1, "2026 marcará un hito para la Fórmula 1, ya que se actualizarán tanto el chasis como las unidades de potencia, en la mayor revisión del reglamento en la historia de este deporte. Estos cambios revolucionarán el orden y crearán nueva emoción, a la vez que ofrecerán carreras increíbles".

Sobre los pilotos, aseguran que "en esta nueva generación, tendrán más poder que nunca" porque "la toma de decisiones cruciales sobre el uso, la regeneración y la conservación de la energía les impone una responsabilidad aún mayor". En este sentido, señalan que "comprender cómo implementarán y utilizarán estos nuevos elementos tácticos será vital para garantizar que se valoren al máximo sus habilidades y su experiencia en las carreras".

Y para que se entienda todo a la perfección, han explicado tanto las nuevas funciones como el nuevo vocabulario a los aficionados y a las partes interesadas "garantizando que nuestro contenido, locutores, portavoces, promotores y aficionados del deporte estén alineados en un lenguaje común que priorice al piloto".

Con el fin de que todo aficionado entienda el contenido que se retransmite, y tras el pertinente estudio realizado, van a evitar artificios y jerga, sabiendo que tanto los aficionados veteranos como los nuevos prefieren un lenguaje sencillo, objetivo y conciso.

Sobre el chasis y la aerodinámica:

• Monocasco más pequeño y ligero: Distancia entre ejes reducida en 200 mm (a 3.400 mm), anchura en 100 mm (a 1.900 mm), anchura del suelo reducida en 150 mm y peso mínimo reducido en 30 kg (a 768 kg), todo ello diseñado para que los coches sean más ágiles y respondan mejor.

• Carga aerodinámica reducida: Carga aerodinámica general reducida entre un 15 % y un 30 % gracias a la eliminación de los túneles del findo (Venturi) con efecto suelo.

• Resistencia aerodinámica reducida: Resistencia aerodinámica general reducida en un 55 %, lo que permite carreras más reñidas.

• Aerodinámica activa: Los alerones delanteros y traseros móviles sustituyen al Sistema de Reducción de la Resistencia (DRS) para configuraciones de alta y baja carga aerodinámica, lo que permite mayor agarre y velocidad donde más se necesita.

• Neumáticos: Se mantienen las llantas de 18 pulgadas, pero los neumáticos delanteros son 25 mm más estrechos y los traseros 30 mm más estrechos, lo que reduce la resistencia y minimiza el peso.

Sobre el motor:

• Distribución de casi 50/50: Se cambia a un sistema equilibrado de 50 % de combustión interna (ICE) y 50 % de energía eléctrica. Puede variar según las fases de entrega, entre un 55/45 y un 50/50 entre la energía que proviene del motor térmico y la parte eléctrica.

• Híbrido simplificado: Se elimina el MGU-H; la potencia del MGU-K aumenta significativamente (de 120 kW a 350 kW) para mejorar los adelantamientos y la velocidad en línea recta.

• Combustible sostenible: Los coches funcionarán con combustible sostenible avanzado sin afectar al rendimiento.

Sobre los adelantamientos:

• Función: Permite a los pilotos que se encuentran a menos de un segundo del coche que les precede desplegar potencia adicional para incitar un adelantamiento. Sustituye al DRS y facilita los adelantamientos en pista, siendo una herramienta estratégica que puede usarse de una sola vez o repartida a lo largo de una vuelta.

Sobre el modo de entrega:

• Función: Esta herramienta de despliegue de energía, operada por el piloto, del Sistema de Recuperación de Energía (ERS), puede usarse de forma ofensiva o defensiva según la posición en la pista. Proporciona al piloto la máxima potencia del motor y la batería con solo pulsar un botón, sin importar dónde se encuentre en la pista.

Sobre la recarga:

• Función: Los pilotos pueden recargar la batería con la energía recuperada al frenar, al acelerar al final de las rectas e incluso en curvas donde solo se aplica potencia parcial.

Sobre la aerodinámica activa:

• Función: Los flaps de los elementos del alerón delantero y trasero serán ajustables dinámicamente en tramos específicos de alta velocidad, diseñados para los modos Curva y Recta. Permite una adaptabilidad estratégica y maximiza el uso completo de la potencia del coche gracias a un mayor agarre en pista.