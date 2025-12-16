Arrivabene carga contra Ferrari: ''Si no tienes el coche adecuado, no contrates a Hamilton''

El exdirigente de Ferrari parte una lanza a favor del inglés, culpando a la escudería de la situación que están viviendo con el piloto

Que Hamilton no está pasando su mejor momento, es un secreto a voces. En su primera temporada portando el mono de Ferrari, el inglés tan solo ha conseguido una victoria: en la carrera sprint del Gran Premio de China en marzo. La mala racha de la Scudería viene de atrás, ya que llevan desde 2008 sin ganar un título, y este año no ha sido menos a pesar de fichar a uno de los pesos pesados de la Fórmula 1.

Arrivabene apuesta por Hamilton

Desde 2015 hasta 2018 Maurizio Arribavene llevó la batuta de Ferrari, por lo que es una de las voces que puede hablar con razón de la escudería. Y ha querido partir una lanza a favor de Hamilton, dando a entender que el equipo tiene mucha de la culpa de que el británico no se haya adaptado: ''Lewis no está acabado, sigue siendo competitivo, pero solo contratas a alguien como él si puedes darle un coche competitivo. Necesita el paquete adecuado para rendir al máximo, si no lo tienes no le contrates. No es una crítica, es sentido común''.

El empresario italiano a pesar de considerar que la carga recae sobre Ferrari, no critica a Vasseur debido a saber por experiencia lo complicado que es ese mundillo: ''Estoy decepcionado. Sé lo difícil que es ganar en la Fórmula 1, así que me abstengo de juzgar a quien está ahora''. Una situación que pudo ser diferente si Andrea Stella siguiese en el equipo en vez de haberse trasladado a McLaren: ''Me arrepiento. Dejó Ferrari poco antes de mi llegada y me hubiera gustado trabajar con él'', comentaba.

Verstappen, 'el heredero de Schumacher'

Arribavene también habló de una de las figuras más relevantes de la Fórmula 1: Max Verstappen. Al neerlandés le considera 'el heredero de Schumacher': ''Max es un fenómeno. Hay unos 50.000 componentes de un monoplaza de Fórmula 1, pues él consigue exprimir al máximo cada detalle. Es el heredero de Schumacher. Tiene la misma fuerza y el mismo sentido de liderazgo, sabe como inspirar a quienes trabajan con él''.

En los cinco años en los que Maurizio Arrivabene estuvo al frente de Ferrari, la Scuderia vivió un periodo de resurgimiento parcial del equipo, aunque no logró devolverle el título mundial. Eso sí, mejoró su rendimiento tras unas temporadas oscuras, volviendo a ganar carreras y quedando segundos en el campeonato de constructores durante tres temporadas. Fue también el que supervisó el crecimiento de Charles Leclerc, el que se unió a la academia de Ferrari en 2016 y fue confirmado como piloto del equipo principal al final de su mandato.