Max Verstappa hace oficial el dorsal con el que competirá la próxima temporada

El piloto neerlandés no va a poder continuar luciendo el número 1 al ser el elegido por Lando Norris, vigente campeón. Ahora, ha decidido apostar por su otro número favorito

Una de las consecuencias que tiene no haber revalidado la corona es que no puedes elegir el dorsal de número 1 para competir el año próximo, ya que en la mayoría de las ocasiones suele ser para el vigente campeón. Y después de la hazaña conseguida este año, Lando Norris ha decidido lucirlo la próxima temporada para dejar claro quién fue el mejor en 2025.

De esta forma, a Max Verstappen (Red Bull) no le ha quedado más remedido que buscarse otro. Y aunque existían ciertas dudas, el piloto neerlandés lucirá finalmente el nº3 en 2026, diciéndole adiós al 1 que ha portado estas cuatro campañas anteriores en su condición de campeón mundial de Fórmula Uno.

La escudería y el propio piloto han hecho este anuncio este jueves. Pese a que existían informaciones que aseguraban que podría volver al '33' con el que se estrenó en la categoría reina, al final, ha optado por el 3 una vez que los organizadores le han dado vía libre. Y es que el '3' pertenecía a Daniel Ricciardo, ya retirado, y, según la normativa antigua, tienen que pasar dos años para que un piloto pueda usar el dorsal de otro que ya no compita con él. Sin embargo, el cambio en la reglamentación ya permite a los pilotos renunciar a dichos dorsales y el australiano ha aprobado el uso del suyo por Verstappen.

Laurent Mekies se rinde ante Verstappen

Durante la fiesta de los Cascos de Oro de la revista 'Autosprint', Laurent Mekies repasó la temporada de Red Bull. Y, a pesar de no haber podido conquistar ninguno de los dos títulos y que el de pilotos se les escapó por sólo dos puntos, se mostró muy satisfecho con la remontada protagonizada por Max Verstappen en la segunda mitad del campeonato: "Después de la decepción en la noche en Abu Dhabi, al perder por dos puntos, para nosotros sería un error no elogiar el increíble trabajo que Max hizo con el equipo en la segunda mitad del año".

En este mismo sentido, alabó el trabajo que realizó todo el equipo para plantarle cara a McLaren hasta el final: "Creo que, a pesar de los dos puntos que se nos escaparon, es histórico el camino con el que el equipo no quiso abandonar el reto de ser campeones en esta reñida temporada 2025: no rendirse nunca es una característica Red Bull. Intentamos entender el coche hasta el final, no queríamos parar los desarrollos, y todo esto, quizás, tenga un coste el año que viene, pero para nosotros era importante ir buscando el límite del monoplaza. Felicito a las 2.000 personas de Milton Keynes que no quisieron rendirse; luego, reconozco que Andrea Stella y su equipo fueron más buenos, y nos involucraron en una bonita batalla hasta el final".

Y, entre otros temas, abordó cómo es el día a día con Verstappen: "Max es más extraordinario fuera del coche que dentro. A estas alturas, todos le conocemos cuando está en el cockpit, sabemos lo competitivo que es siempre, pero tengo que decir que fuera del monoplaza es aún más increíble. Verstappen es uno de los que nunca deja de vivir por este deporte: le llamas el lunes por la mañana después del GP para preguntarle si ha vuelto bien a casa, si todo va bien en familia, y responde que está terminando una carrera en el simulador, que te llama más tarde".

¿A qué dedica Verstappen su tiempo libre?

Y en lo que al piloto neerlandés se refiere, Mekies dejó un claro ejemplo del carácter del tetracampeón del mundo: "Si le dejas un fin de semana libre, le encontrarás dando vueltas por algún sitio en cualquier tipo de coche. Max es un gran apasionado de nuestro deporte, quizás más que muchos de nosotros, y es un bello ejemplo de lo que nos hace amar el motorsport. A pesar de su fama, sigue apegado al aspecto más puro de este deporte".