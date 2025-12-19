Un nuevo club para Sergio Ramos y su vuelta a la Selección con Luis de la Fuente: "Es más factible que gane el Grammy"

Debatimos en La Prórroga de ESTADIO Deportivo sobre las diferentes opciones que se le plantean a Sergio Ramos, ahora como agente libre. Triunfar de nuevo en Europa es una opción muy factible, aunque todos tienen claro que el sueño de volver a la Selección se antoja complicado

Sergio Ramos se despidió hace unos días de Rayados de Monterrey y de su experiencia en México. Lo hizo a través de las redes sociales, poniéndole punto final a una noticia esperada durante las últimas semanas.

"Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí, de Monterrey. Unos días un poco nostálgico porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar, no ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo que tiene una proyección muy grande de cara al futuro y que bueno...la vida pues sigue adelante y quería pues agradecer a todo el país pues ese cariño, ese respeto que me han mostrado en cada detalle y sobre todo también a nuestra afición que desde el primer día que llegué me he sentido arropado, me he sentido querido y gracias a todos ellos por haber defendido este escudo con esa pasión, de una misma manera estando todos juntos. Os deseo siempre lo mejor y gracias a México ¡Viva México, cabrones! Un beso grande", decía el futbolista español, que ahora busca equipo en Europa.

El nuevo equipo de Sergio Ramos

A sus 40 años, el camero tiene aún cuerda para rato, buscando un nuevo reto profesional que alargue un poco más su carrera como profesional. Su idea es clara, volver a Europa. Y es que pese a su edad, aún es considerado uno de los mejores centrales del mundo. El Manchester United, según las diferentes informaciones, sería el equipo más interesado en hacerse con sus servicios, habiendo sido vinculado también con el Milan de Modric y rumores que lo colocan, también, de vuelta al Real Madrid o el Sevilla, algo que se antoja bastante improbable.

Volver a LaLiga sería una de las prioridades de Sergio Ramos, aunque las opciones son exiguas. Y bastante más probable se antoje que cuente con un último baile en Inglaterra o Italia, antes de dedicarse en cuerpo y alma a su incipiente carrera en la música, donde sueña con ganar un Grammy. Volver a la Selección y poder disputar el Mundial de 2026 es otro de sus anhelos, aunque se antoja bastante más complicado que su éxito en la música.

