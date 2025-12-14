Así ha sido la emotiva despedida de Sergio Ramos de Rayados de Monterrey

Tras anunciar su salida de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde dedica palabras muy emotivas sobre su experiencia en México y culmina su despedida a través de este

Recientemente, Sergio Ramos tomó la decisión de dar por finalizada su etapa como futbolista profesional en México tras una temporada. Tras conocerse la decisión, donde incluso ya se ha vinculado al jugador con otros equipos de élite de las grandes ligas europeas, el jugador ha querido publicar en su cuenta de Instagram un emotivo vídeo de despedida del club donde por segunda vez en su carrera ha disputado encuentros oficiales fuera de las fronteras españolas.

Las palabras de Sergio Ramos en su despedida

El defensa sevillano publicó un video agradeciendo a la gente de Rayados y todo el país por el cariño que recibió en su etapa en Monterrey. A través de varios clips de vídeo en los que se ve la marcha del jugador del equipo ha querido compartir las siguientes palabras. "Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí, de Monterrey. Unos días un poco nostálgico porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar, no ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo que tiene una proyección muy grande de cara al futuro y que bueno...la vida pues sigue adelante y quería pues agradecer a todo el país pues ese cariño, ese respeto que me han mostrado en cada detalle y sobre todo también a nuestra afición que desde el primer día que llegué me he sentido arropado, me he sentido querido y gracias a todos ellos por haber defendido este escudo con esa pasión, de una misma manera estando todos juntos. Os deseo siempre lo mejor y gracias a México ¡Viva México, cabrones! Un beso grande".

Sergio Ramos, en busca de un nuevo reto

A pesar de sus 40 años el defensa de Camas no está dispuesto a colgar las botas y está dispuesto a asumir un nuevo reto en el que el tiempo solo dará la respuesta. Aún así, ya está considerado una leyenda. En su mejor momento ha estado considerado uno de los mejores centrales del mundo. Ahora, como central veterano, los datos en defensa apuntan a que sigue siendo un central de garantías y de mucho nivel como refuerzo invernal en el que llegaría como agente libre. Una zaga que busque liderazgo sabe que tiene el ex del Real Madrid, Sevilla, PSG y Rayados como opción a tener en cuenta en esta nueva ventana de invierno.