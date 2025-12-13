Así queda la clasificación de la Bundesliga tras el triunfo del Leverkusen y el pinchazo del Leipzig

Este sábado el fútbol en Alemania estuvo cargado de duelos interesantes. Se enfrentaron Borussia Monchengladbach y Wolfsburgo, Eintracht de Fráncfort y Augsburgo, Hoffenheim y Hamburgo, St- Pauli y Heidenheim, Leverkusen y Colonia. El viernes jugó el RB Leipzig ante el Unión Berlin

Union Berlin 3-1 RB Leipzig

El RB Leipzig, segundo a ocho puntos del Bayern, cayó este viernes en su visita al Union Berlín (3-1) y ha puesto en riesgo su plaza en la Bundesliga alemana, que podría perder el domingo si el Borussia Dortmund gana en el campo de Friburgo. En un partido resuelto en la segunda mitad, el Union Berlín se adelantó a los 57 minutos con un gol de Oliver Burke, pero Tidiam Gomis reequilibró el choque sólo tres más tarde. Ilyas Ansah volvió a adelantar al cuadro berlinés cuatro minutos después y Tim Sharke sentenció en el tiempo añadido para devolver al Union a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas

Leverkusen 2-0 Colonia

El Bayer Leverkusen venció este sábado por 2-0 al Colonia con un gran gol de espuela del francés Martin Terrier y otro de cabeza de Robert Andrich, en un duelo que resolvió en la segunda parte y en el que tuvo que prescindir de Alejandro Grimaldo, por problemas personales, y de Patrick Schick, por un corte en un tobillo.

