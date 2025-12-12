Sergio Ramos prioriza la familia y competitividad: su regreso a Europa, sobre la mesa

Sergio Ramos cierra su etapa en México y analiza regresar a Europa para continuar su carrera cerca de su familia

Tras cerrar su etapa en México con los Rayados de Monterrey, Sergio Ramos comienza a definir su próximo destino. Su principal motivación es estar cerca de su familia, lo que descartó continuar en la Liga MX y también la MLS estadounidense. El central de Camas, de 39 años, busca regresar a una liga europea donde pueda mantener su nivel competitivo y, si es posible, disputar torneos UEFA.

Regreso a España y opciones europeas

El regreso a España es lo más cercano a su corazón, ya que quiere permanecer cerca de los suyos. Sin embargo, Ramos también contempla ofertas de grandes clubes europeos. Entre los rumores más recientes, se menciona un interés del Manchester United, que buscaría reforzar su defensa con un jugador de experiencia y liderazgo. El excapitán del Real Madrid llegaría como jugador libre en el mercado de enero de 2026, con la intención de disputar la segunda mitad de la temporada europea.

Condiciones y aspiraciones

Durante su etapa en Monterrey, Ramos habría buscado un contrato multianual, aunque en México, tras los 35 años, los contratos suelen ser cortos. Según fuentes como 360 Score, su salario rondaba los cinco millones de dólares. Para Europa, se espera que busque al menos mantener esas cifras y, sobre todo, integrarse en un equipo que participe en competencias internacionales, aprovechando que la UEFA permite inscribir hasta tres jugadores nuevos en la ventana de enero.

Opciones en Inglaterra e Italia

El interés del Manchester United se ajusta a su perfil: un defensa experimentado que pueda liderar a una defensa joven y aportar autoridad en momentos decisivos. Sin embargo, no es la única opción. En Italia, medios apuntan a un posible fichaje por el AC Milan, donde Ramos podría reencontrarse con Luka Modric, su compañero en el Real Madrid con quien ganó cuatro Champions League.

Una etapa cerrada y nuevos desafíos

Ramos se despidió de Monterrey con palabras de agradecimiento: “Termina una etapa llena de ilusión en México… por siempre me sentiré orgulloso de haber sido capitán de Rayados y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero”. El central aspira a mantenerse competitivo y llegar al Mundial 2026, sin contemplar la retirada inmediata, aunque la fecha de junio de 2026 aparece como horizonte para decidir su futuro definitivo.

A sus casi 40 años, Sergio Ramos continúa siendo una de las figuras más reconocidas del fútbol español. Su experiencia, liderazgo y capacidad física lo mantienen como candidato para reforzar a clubes europeos que busquen una voz fuerte en defensa, mientras equilibra su vida profesional con la prioridad de estar cerca de su familia. Los próximos meses serán decisivos para definir la que podría ser la última gran etapa de su carrera.