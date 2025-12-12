Livakovic ya mira al mercado de fichajes con un nuevo destino a un paso

El portero del Girona ha llegado a un acuerdo con el Dinamo Zagreb, que se encuentra en negociaciones con el Fenerbahçe para la cesión del internacional con Croacia, que se ha negado a jugar más en el conjunto de Míchel

Livakovic vive sus horas más tensas como jugador del Girona. El portero se ha negado a jugar más en el conjunto catalán y ya mira en el mercado de fichajes un nuevo destino para llegar en la mejor forma al Mundial de 2026. En este sentido, su actual entrenador, Míchel confirmó las sospechas en torno al croata, afirmando que fue el propio guardameta el que le comentó que no quería vestirse de corto en Montilivi. Por ello, el internacional de 30 años está buscando una salida y ya ha llegado a un acuerdo con el Dinamo Zagreb para una nueva cesión.

Livakovic cuenta las horas para cerrar su salida del Girona

La etapa de Livakovic en el Girona parece estar ante sus últimos días. El meta llegó en el pasado mercado de fichajes pero el movimiento no ha terminado siendo cómo seguramente esperaba, ya que no ha disputado ningún minuto con el conjunto de Míchel, que explicó detalladamente en el día de ayer la situación. Por ello, el portero ha dicho 'basta' y se ha negado a seguir vistiendo la camiseta del equipo catalán, ya que si juega un partido oficial no podría hacerlo con otro conjunto, ya que ha disputado encuentros esta temporada con el Fenerbahçe. En este contexto, el internacional con Croacia ya ha alcanzado un acuerdo con el Dinamo de Zagreb, tal y como ha informado el periodista Yağız Sabuncuoğlu. La misma fuente ha explicado que el equipo croata, donde estuvo un total de ocho temporadas, se encuentra en negociaciones oficiales con la entidad turca para la cesión del portero de 30 años.

De esta manera, todo apunta a que el movimiento se va a cerrar en los próximos días, ya que la decisión está tomada por todas las partes en torno al equipo español. En este sentido, Míchel fue muy claro con el tema de Livakovic, que también cuenta con el interés del Genoa: "Es un tipo espectacular, pero tiene una línea de tiempo diferente a los objetivos del Girona. Él tiene una línea de tiempo diferente a la del equipo. Él necesita jugar por el Mundial, no por el Girona. Y él me lo dijo. Es un tipo sincero. Yo también, mis puertas están abiertas, pero también para decirle lo que pienso. Y es así. En ese momento él me dijo que no quiere estar aquí, que quiere jugar en otro equipo. Y para jugar en otro equipo no puede jugar más en el Girona".

Livakovic, a punto de cerrar su vuelta en el Dinamo Zagreb

Por ello, Livakovic está a un paso de cerrar su nuevo destino. El portero, si se confirman las noticias, cumplirá su segunda temporada en el Dinamo Zagreb, tras estar ocho temporadas defendiendo al conjunto croata desde la campaña 2016/17 hasta la 2023/2024. Además, el meta llegará cedido para llegar con mejores sensaciones al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya que no ha disputado ningún minuto con el Girona, pese a ser indiscutible con Croacia en los distintos parones de selecciones que han tenido lugar en las últimas fechas, tanto en noviembre y octubre.