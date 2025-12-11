Zubeldia regresa a los planes de Sergio Francisco tras un mes ausente en el esquema de la Real Sociedad

La Real Sociedad recupera a Zubeldia que, con un solo entrenamiento, regresa a la convocatoria de Sergio Francisco a la espera de conocer si es titular frente al Girona en la jornada 16 de LaLiga

Zubeldia es la gran novedad en la convocatoria de Sergio Francisco que vuelve a contar con el zaguero vasco tras un mes de lesión. En las últimas jornadas, Zubeldia ha sido la baja más notable, junto a Oyarzabal, lo que ha condicionado el esquema del técnico donostiarra que, tras un solo entrenamiento completado por parte del zaguero, incluye al central de Azkoitia en la lista de convocados para medirse al Girona en la jornada 16 de LaLiga.

Para el choque ante un Girona que poco a poco parece ir a más, el técnico de Irún podrá volver a contar con Igor Zubeldia, ausente en el último mes por una sobrecarga, aunque habrá que ver si está para jugar de inicio. El central vasco tan solo ha completado una sesión de entrenamiento ante de recibir al equipo de Míchel, por lo que todo hace pensar que el zaguero no partirá desde el once inicial, aunque apunta a tener minutos sobre el césped de Anoeta para confirmar su recuperación total de la sobrecarga que lo ha tenido en el dique seco un mes. El central de Azkoitia se ha perdido en LaLiga los duelos antes Osasuna, Villarreal y Alavés, con un balance negativo para la Real Sociedad que ha perdido dos de los tres partidos disputados, ante los castellonenses y los vitorianos. Además, la defensa blanquiazul se ha visto condicionada sin su mayor artífice y ha encajado un total de 5 goles en los tres partidos disputados.

Oyarzabal, Oskarsson, Rupérez y Yangel Hererra, las bajas de la Real Sociedad

En el resto del plantel, no hay más noticias positivas en forma de recuperaciones, por lo que la Real Sociedad tendrá las bajas de Oyarzabal, Óskarsson, Rupérez y Yangel Herrera. No se esperan muchos cambios en el once, aunque todo apunta a que Sadiq, titular en los últimos dos partidos, volverá al banquillo en favor de Ander Barrenetxea. Todo hace indicar que Guedes será el delantero centro, mientras que el extremo izquierdo donostiarra, uno de los jugadores más en forma, volverá al once. Sin Yangel Herrera, el centro del campo de Sergio Francisco no tiene demasiado misterio: Gorrotxategi, Carlos Soler y Brais Méndez. Con la duda de Zubeldia en el centro de la zaga, Caleta-Car apunta a ocupar su lugar en caso de que el de Azkoitia no esté al 100 %.