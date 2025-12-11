Sergio Francisco huye de la presión: "No necesito que el presidente me ratifique"

El entrenador de la Real Sociedad admite que "a nadie le gusta la situación de la clasificación", pero no quiere mirar más del partido de este viernes en Anoeta ante el Girona, en el que espera ver a su equipo buscando la victoria "desde el minuto uno"

Tras dos derrotas seguidas, la Real Sociedad afronta este viernes, en Anoeta ante el Girona, la primera de las dos 'finales' que le aguardan hasta final de año en LaLiga, cerrando 2025 el próximo 20 de diciembre con la visita al Levante. Dos rivales que se encuentran en puestos de descenso y que pueden marcar de nuevo el futuro de Sergio Francisco, quien ya se libró de su destitución el pasado mes de octubre y se encuentra de nuevo en una situación complicada.

Respaldado públicamente por el presidente txuri urdin, Jokin Aperribay, el técnico de Orio quiso restar importancia a este hecho y destacó que siente el apoyo del club en el día a día. "Yo no necesito la ratificación del presidente en la Junta. Erik está muy cerca de la dinámica de la semana, está continuamente viendo los entrenamientos, prácticamente hablamos cada semana, y Jokin está muy cerca de todo lo que estamos haciendo, del proceso del entrenador, del equipo… Entonces yo no necesito de ellos una ratificación pública, entiendo que lo de fuera puede ser más o menos volátil y que a nadie le gusta la situación de la clasificación, y cuando digo a nadie meto a Jokin y a Erik con nosotros; a partir de ahí, el nivel de conciencia y en las responsabilidades cada uno de su puesto afrontar lo que viene, pero el objetivo que me marco es el partido del Girona. A partir de ahí pensaremos en el siguiente, y luego en el otro. Marcarnos objetivos de mayor plazo es un error, y yo como entrenador intento ir semana a semana para afrontarlo de la mejor manera", señaló.

No piensa que sea otro 'match ball'

En este sentido, el preparador del conjunto donostiarra rehusó comparar la actual situación con la que afrontó hace un par de meses ante el Sevilla FC, cuando ya había gestiones avanzadas para firmar a su sustituto si caía derrotado. "Yo lo que siento es la obligación de que mañana el equipo vaya desde el minuto uno a por el partido, que desde el minuto uno volvamos a ser el equipo que va a buscar la victoria, que quiere hacer gol antes que el rival, que tiene un nivel de agresividad alto, que sabe jugar porque lo hemos demostrado en todas las fases. Lo que quiero es eso más allá de la obligación o no, creo que todos somos muy conscientes de la situación de la clasificación y que no nos gustan los puntos que llevamos, seguramente lastrados por un inicio muy malo, pero a la vez si recuperamos lo que éramos prácticamente hace una semana, estaremos cerca de volver a ganar", destacó.

Una complicada situación

"Tenía claro que no iba a ser sencillo; por supuesto que me hubiera gustado un inicio diferente a nivel de resultados porque nos hubiera dado un punto de tranquilidad que no hemos tenido, pero las cosas se cogen como vienen, por lo tanto lo que intento es tener esa determinación para afrontar cada semana con el mejor talante, que los jugadores también sientan y me parece lo más importante como entrenador que les molestó mucho el partido de Vitoria, y que necesitamos darle la vuelta mañana. Todos sentimos eso, y me fastidia especialmente porque creo que le habíamos dado la vuelta a determinadas situaciones, y el otro día un partido aislado no nos no nos lo puede quitar. Necesitemos volver a esa versión, y es lo que estamos buscando jugadores, plantilla, presidente, director deportivo… Buscar ese camino que nos lleve a sacar resultados con regularidad por lo que somos nosotros en el campo", añadió con respecto al último tropiezo ante el Deporto Alavés.

No se fía del Girona

Ahora aguarda el Girona y, pese a su delicada situación clasificatoria, Sergio Francisco no se fía. "Espero un partido de los últimos que se han dado en Anoeta, de esos que en los que la gente siente que el equipo va; ojalá que dominando todas las fases, pero si no es así tendremos que apretar los dientes y empujar, y que sobre todo aquel que esté fuera viendo el partido animando sienta que el equipo quiere ganar el partido Pienso que si somos capaces de hacer un buen partido contra el Girona y sacar el resultado, vamos a afrontar el siguiente partido de la mejor manera; y si pasamos el de Copa, seguramente afrontaremos el siguiente partido antes del parón con la determinación y la confianza para ayudarnos a volver a intentar ganar", señaló.

El regreso de Zubeldia

De cara al delo ante el cuadro catalán, el técnico realista recupera a Igor Zubeldia, al que ha incluido en la convocatoria tras realizar una sola sesión con el grupo, la de este jueves, y dejar atrás las molestias que le han hecho ser baja en las últimas semanas. "Igor está bien, está para jugar de inicio, y decidiremos mañana, pero tenemos todos la seguridad de que podría arrancar de inicio. Ha tenido una sobrecarga en el cuádriceps que le generaba tensión; cuando le intentábamos subir un poco la carga estaba incómodo, y hemos dejado esta semana para que se vaya esa tensión y está muy bien", explicó sobre el central.

El resto de la enfermería

En cuanto al resto de la enfermería, además, expresó su confianza en verla prácticamente vacía (a excepción de Rupérez) muy pronto. "Yo creo que Óskarsson, Mikel (Oyarzabal) y metería también a Yangel (Herrera) están muy cerca del grupo. Vamos a ver cómo se concreta porque no es fácil decir la fecha, pero creo que están muy cerca los tres de añadirse al grupo y de pensar cómo podemos cerrar este año.

El estado de Barrenetxea y la titularidad de Karrikaburu

Además, Sergio Francisco también se refirió al estado físico de Barrenetxea, suplente ante el Alavés al no estar al cien por cien. "Hemos ganado un poquito de tiempo y le veo mejor. Siempre he dicho que es un jugador muy importante para nosotros, y que cuando está participando en el campo es diferencial, y lo veo preparado para mañana", reseñó, refiriéndose por último a la posible titularidad de Karrikaburu en punta: "Le sigo viendo motivadísimo. Sentí que podía contar con él en un tramo del partido en Vitoria. Tuvo un par de acercamientos como para hacer gol, y hemos ganado una semana de entrenamientos con el grupo que le ayudará mucho. Lo único que le diría es que esté preparado para mañana, ya sea para jugar de inicio o un rato, porque llega mucho mejor que hace una semana", sentenció.