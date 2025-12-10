Aperribay: "﻿Sergio está ahí porque lleva ocho años con resultados extraordinarios, ojalá esté diez pero todos saben cómo es esto"

El presidente de la Real Sociedad hizo balance de la junta de accionistas ante los medios y habló del futuro del técnico irundarra y de otros aspectos deportivos

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, compareció ante los medios después de celebrar la junta general de accionistas donde recibió el apoyo masivo del accionariado pero que se extendió más de lo previsto. "Ha sido una junta tranquila. Agradecer a los que han participado. Estamos contentos. Todos tenemos ambición deportiva, el fútbol es así. Estamos contentos con los resultados económicos de estos años. Hay que seguir gestionando. Cuanto más estabilidad haya, mejor", reconocía el mandamás txuri urdin, que respondía a los medios.

Los rumores de problemas entre jugadores y su apoyo a Sergio Francisco

"No voy a contestar estas preguntas. Me parece una falta de respeto a los profesionales que salen al campo. El fútbol es así para todos. No voy a entrar a confirmar ni desmentir. Sergio está ahí porque lleva ocho años con resultados extraordinarios. Ojalá esté diez pero todos saben cómo es esto. La exigencia y la evolución son a corto, medio y largo plazo. Llevábamos una racha buena, hay que mejorar. Tenemos que volver cuanto antes a la racha que llevábamos. Creo que fueron peores los ocho primeros con 5 puntos que estos dos, siempre puedes perder y ha ocurrido. Hay que evolucionar a corto plazo el rendimiento. El mensaje es igual de contundente que el primer día. Está claro, tenemos que intentar pintar la pizarra de azul cuanto antes. Tenemos partido el viernes, hay que darle fuerte. Hoy, para ir para arriba cuanto antes estamos. Ninguna duda. Hay que mirar al viernes. No estás para pensar en florituras. Ojalá podamos encadenar resultados positivos y pensar en otra cosa".

Se esperan fichajes en el mercado de enero

"Veremos el mercado de invierno cuando llegue. Contagia si hablas antes del mercado. No es bueno para el rendimiento. Pensaremos cuando llegue. Necesitamos puntos, si hubiese decisiones no te iba a contar pero no hay decisiones tomadas. Nos propusimos no hablar hasta acabar la primera vuelta, no sentimos la necesidad de fichar. Siempre tendemos a hablar de nombres. Quizá la clave está en la evolución de los que tenemos. Marrero, por ejemplo, tiene que ser mejor cuando se vaya que cuando llega. Eso nos va a dar el progreso. Es muy importante, tenemos que focalizarnos. La solución está dentro, más exigencia y confiar, y evolucionar a los jugadores. Tenemos muchísimo talento, no podemos pensar en dejar de confiar por tres meses malos".

No ve una mala planificación

"Depende del plazo que pongas. Si miras el último año, no estamos en el sitio que queremos, vamos a dar plazo al equipo que tenemos. Sacar conclusiones antes de tiempo no es bueno del todo. Si ves los internacionales, estamos hablando... Sucic ha jugado un Mundial y dos Europeos. Óskarsson es el capitán de Islandia. Mikel Rodríguez, Lebarbier, Gorosabel, están dando un resultado extraordinario. Sin querer dejarme a nadie. Tienen futuro, tenemos que evolucionar el talento que tenemos. Muchos equipos aspiran a tener el equipo que tiene la Real.

Es un error tener una plantilla amplia

"Si lo miras desde las lesiones es una oportunidad. Los jugadores son profesionales y no tienen que estar enfadados por no tener minutos, tienen que entrenar mejor para que les ponga el entrenador. El entrenador no se queja por tener más jugadores. A Sergio no le molestaba. No creo que los resultados tengan que ver con eso".

El momento de ostracismo de Sucic

"No entra porque entran otros. Todos tienen expectativas. Es quizá el más importante de la temporada pasada en alguna parte. Si no llega a tener la lesión el final posiblemente fuese otro. No está entrando, ha habido muchas circunstancias. Y luego la decisión del entrenador. Tenemos muy buen equipo entre manos. No creo que seamos los mejores de lunes a viernes, no. Si no los resultados serían mejores".

No se ve dejando la presidencia

"Estoy con fuerza, cuando llegue el próximo mandato tomaré la decisión que tenga que tomar. Hoy estoy con fuerza. No tengo ni idea si veo sucesión, no lo he pensado.

Jugar en Zubieta con el Sanse

"No hemos hecho un campo para un equipo profesional, no vamos a ir a esa super inversión. Nos van a decir que sí a jugar allí pero tenemos que decir cuál es el campo principal porque no se puede andar cambiando porque sí. Si se puede solicitar jugar allí y cuando haya mucho aforo ir a Anoeta como campo alternativo, bien. Si no, quizá sigamos en Anoeta. Tenemos que medir la gestión".

La Real Sociedad aprueba un presupuesto de 160 millones de euros para el presente curso

Los accionistas de la Real Sociedad aprobaron este miércoles el presupuesto de 160 millones de euros para la presente temporada, una cifra récord a pesar de que el club no juega actualmente competición europea. La junta administrativa de la Real Sociedad presidida por Jokin Aperribay presentó en el Kursaal de San Sebastián ante sus accionistas las cifras del anterior ejercicio además del presupuesto para la presente campaña. La entidad donostiarra cerró el curso 2024-2025 con un superávit de 16,9 millones de euros y una previsión para el actual en el que aspira a ganar otros 17,8 millones.

En cuanto al ejercicio cerrado, los ingresos ordinarios descendieron hasta 126,4 millones, frente a los 160,5 del ejercicio previo, al no contar con los ingresos de la UEFA Champions League. En cambio, la gestión de ventas y amortizaciones permitió compensar la menor facturación.Ha sido, sin duda, un ejercicio de récords para la Real: ha ingresado más que nunca (204,89 millones de euros), pero también ha gastado más que nunca (189,4 millones). Todo ello fue aprobado con un respaldo máximo de los accionistas; casi un 98% dio el "sí".Las ventas de Mikel Merino al Arsenal y la de Robin Le Normand al Atlético de Madrid aportaron liquidez y margen de maniobra, a lo que se suma el traspaso de Martin Zubimendi, cerrado tras el cierre contable, que generará ingresos adicionales de 65 millones de euros y un anticipo de 13 millones ya cobrado.En cambio, el club hizo un gran desembolso en Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez y Javi López, un total que asciende a los 50 millones de euros y, en cuanto al rendimiento deportivo, no han estado a la altura. El saldo del equipo en compraventa es de 80 millones de euros positivos, y no tiene deuda con ninguna entidad de crédito.