Zubeldia sigue al margen del equipo

El central de la Real Sociedad no juega un partido desde antes del parón de selecciones del pasado mes de noviembre. El defensa regresó, tras estar con la Selección Vasca para jugar el amistoso contra Palestina, con una sobrecarga que le está dando más guerra de lo esperado

La Real Sociedad se ha ejercitado en Zubieta con la vista puesta en el partido contra el Girona FC de este viernes, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga. Un encuentro que el equipo que entrena Sergio Francisco debe ganar para no complicarse su situación en la clasificación liguera y para el cual sigue siendo duda Igor Zubeldia que continúa sin ejercitarse con el resto de sus compañeros de equipo.

La sesión de entrenamiento que ha llevado a cabo la Real Sociedad este miércoles 10 de diciembre ha estado marcada por la ausencia de Igor Zubeldia. El central sigue sin poder ejercitarse con normalidad por culpa de una sobrecarga muscular que le está dando más guerra de la prevista. Igor Zubeldia se marchó con la Selección Vasca el pasado mes de noviembre y volvió con una sobrecarga muscular que no le ha dejado jugar en los tres partidos de LaLiga y la eliminatoria de Copa del Rey que ha disputado la escuadra txuri-urdin en estas últimas semanas.

De este modo, Igor Zubeldia no juega un partido con la Real Sociedad desde el pasado 7 de noviembre de 2025 cuando disputó todos y cada uno de los minutos del partido en el que el equipo de Sergio Francisco se enfrentó al Elche CF.

Aún no se puede descartar a Zubeldia de cara al partido contra el Girona FC, que se disputa este viernes, pero a unas 48 horas, aún no está entrenado con sus compañeros. El defensa, por tanto, sigue pendiente de evolución.

En el caso de que Igor Zubeldia no llegue para este partido, Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, tendrá que decidir entre Aritz Elustondo y Duje Caleta-Car para acompañar en el centro a la defensa a Jon Martín, quien se ha convertido en un titular indiscutible en la Real Sociedad.

Sin novedades con el resto de lesionados de la Real Sociedad: Oyarzabal, Oskarsson, Yangel Herrera...

Por otro lado, no hay novedades con el resto de los lesionados de la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson siguen ultimando la recuperación de sus respectivas lesiones musculares para intentar estar disponible antes de las vacaciones de Navidad.

Otro que se mantiene el margen es Yangel Herrera que recayó de su lesión en el sóleo y con el que se tiene la máxima precaución. No se va a acelerar su regreso a los terrenos de juego. Por último, está Iñaki Rupérez que ha sido operado del menisco y al que no se le espera hasta el mes de marzo por lo menos.