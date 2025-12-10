Marruecos da el 'sí' a Ounahi: podrá jugar ante la Real Sociedad

El centrocampista marroquí podrá estar en el decisivo partido del viernes antes de viajar con su selección

En un momento crítico de la temporada, el Girona ha recibido una noticia que cambia el ánimo del vestuario: Azzedine Ounahi, su futbolista más importante en la medular, tendrá permiso para disputar el duelo ante la Real Sociedad. La Federación Marroquí ha aceptado retrasar unos días su incorporación a la Copa África, permitiendo a Míchel contar con él en un escenario de enorme exigencia.

Un permiso que vale oro para Míchel

La sanción que dejó a Ounahi fuera ante el Elche coincidía con la fecha límite en la que debía incorporarse a Marruecos, y el calendario no ayudaba: jugar en viernes significaba perderlo antes del duelo en San Sebastián.

El Girona, consciente de lo que supone prescindir de un jugador tan diferencial, elevó una petición formal a la Federación Marroquí. La solicitud tenía lógica deportiva: el equipo acumulaba bajas sensibles y afrontaba un partido de vital importancia.

La respuesta llegó este martes, y fue el mejor escenario posible. Marruecos concedió un permiso extraordinario hasta el lunes 15 de diciembre, lo que permitirá a Ounahi vestirse una vez más de rojiblanco antes de viajar a la concentración. Un alivio para un Míchel que seguro que estaría pendiente del teléfono.

El valor real de Ounahi en este Girona

Su presencia cambia partidos. Cuando Ounahi está, el equipo lo nota, encuentra líneas de pase y puede progresar entre líneas de forma natural. Cuando no está, el Girona pierde creatividad, pierde sorpresa y sufre más en la transición ofensiva.

No es casualidad que, en las últimas semanas, el equipo haya vuelto a competir mejor conforme él ha recuperado confianza y ritmo. El marroquí se ha convertido en el faro del proyecto de Míchel: recibe, gira, rompe y limpia jugadas que de otro modo serían atascos.

Por eso este permiso significa mucho. Es tiempo ganado. Es aire. Es la posibilidad de afrontar un partido importante con la pieza que más diferencia marca en el centro del campo.

Una marcha inminente y una ausencia difícil de compensar

Tras el encuentro de este viernes, Ounahi pondrá rumbo a una Copa África que Marruecos afronta como una de las grandes favoritas. Si el combinado de Regragui avanza rondas, el Girona estará prácticamente un mes sin su brújula.

El contraste con otros clubes evidencia el valor de la gestión: el Betis, por ejemplo, verá marcharse a Amrabat y Abde sin posibilidad de retrasar su incorporación, al disputarse su jornada en lunes. El Girona, en cambio, ha logrado una excepción que, por contexto y momento, pesa muchísimo más de lo que parece.

Míchel podrá contar con Ounahi en un partido que puede marcar el cierre de la primera vuelta.