El Genoa, solución para el 'culebrón Livakovic' en el Girona

El croata sigue sin debutar, su agente presiona para buscar una salida y el Girona afronta un problema creciente justo cuando los fallos de Gazzaniga disparan las alarmas

La situación de la portería del Girona ha estallado. Entre los errores de Paulo Gazzaniga, que han costado puntos de manera directa, y el creciente malestar de Dominik Livakovic por su suplencia eterna, Montilivi vive un conflicto. El croata, cedido por el Fenerbahçe y sin un solo minuto desde su llegada, observa cómo el equipo se hunde en la tabla mientras él permanece en el banquillo, un escenario que ya ha activado movimientos en el mercado, y según el periodista especializado en el mercado de fichajes, Nicolò Schira, el Genoa habría puesto los ojos en el cancerbero croata.

El Girona se tambalea bajo palos: fallos de Gazzaniga y un suplente que desespera

El 3-0 encajado en Elche volvió a exponer al argentino. Gazzaniga, que durante años fue un sostén del Girona, vivió una tarde aciaga al conceder dos goles por errores claros, uno de ellos un balón blando en el primer palo y otro un regalo que sentenció el partido. No es un caso aislado: la primera jornada, ante el Rayo, ya dejó un fallo grosero acompañado de un penalti y una expulsión que condicionaron la derrota. Su temporada ha sido una mezcla de altibajos y dudas que han colocado bajo la lupa una portería que es la más goleada de Primera.

Mientras tanto, Livakovic vive un escenario desconcertante. Llegó cedido como refuerzo de garantías tras la grave lesión de Juan Carlos, avalado incluso por Luka Modric, pero no ha jugado un solo minuto. Ni en Liga, ni en Copa. Problemas de espalda le apartaron del primer duelo copero y Míchel tampoco recurrió a él en Ourense, donde optó por Vladyslav Krapyvtsov. Lo llamativo es que el croata había renunciado a dinero por venir y esperaba un rol protagonista que nunca llegó.

El descontento de Livakovic y una salida marcada por la normativa FIFA

Andy Bara, su agente, levantó la voz hace días: “Livakovic se queja, y con razón. El Girona hizo de todo para ficharle y ahora le tienen en el banquillo”. El club, por su parte, se defendió con un mensaje contundente a través de Quique Cárcel: “No es cierto que haya venido a ser titular”. El choque de versiones refleja un malestar que solo ha ido en aumento, especialmente con la amenaza que ve el guardameta sobre su sitio en la selección croata de cara al Mundial.

A este escenario se suma un matiz clave: si debuta con el Girona no podrá salir en invierno rumbo a un tercer club, ya que disputó dos partidos con el Fenerbahçe en agosto. Según normativa FIFA, un jugador no puede participar en competiciones oficiales con tres equipos en la misma temporada. Ese detalle explica por qué el croata sigue sin estrenarse y por qué su salida, si la hay, solo puede producirse antes de que toque un minuto con el Girona.

El interés del Genoa, adelantado por Nicolò Schira, abre una puerta de salida a este conflicto. Y mientras el futuro se complica, Gazzaniga se mantiene como titular en un equipo colista que no puede permitirse perder más puntos por errores propios.