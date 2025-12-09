El plan de la Real Sociedad con Oyarzabal y Zubeldia

Tanto el central como el delantero han continuado al margen del grupo en el regreso al trabajo de la plantilla txuri urdin, pero en el seno del club no se descarta que puedan sumarse a final de semana y estar disponibles para reaparecer el viernes frente al Girona

Tras la dolorosa derrota de la pasada jornada ante el Deportivo Alavés, la segunda consecutiva, la Real Sociedad ha comenzado a preparar la primera de las dos 'finales' que le esperan hasta final de año, en las que Sergio Francisco podría jugarse de nuevo el puesto tras haber estado ya al borde de la destitución el pasado mes de octubre. Para arrancar, el Girona visitará Anoeta el próximo viernes, mientras que luego tocará jugar a domicilio ante el Levante. Dos rivales que se encuentran en la zona de descenso y que serán un termómetro para comprobar la realidad de un conjunto donostiarra que no encuentra la regularidad necesaria.

Para la cita ante el cuadro catalán, el técnico txuri urdin mantendrá las bajas conocidas de Yangel Herrera, Rupérez y Óskarsson. Pero aún alberga ciertas esperanzas de poder contar con dos pieza clave en sus planes: Igor Zubeldia y Mikel Oyarzabal. Dos pilares a los que el equipo viene echando mucho de menos tanto en defensa como en ataque, pues son los indiscutibles líderes de ambas parcelas.

La necesaria mejora defensiva

En el caso del central, que completó los 90 minutos en las 12 primeras jornadas de LaLiga, viene arrastrando una sobrecarga muscular que le ha hecho ser baja en los tres últimos choques. De momento, sigue al margen, pero en el seno del club realista creen que podría llegar a tiempo para entrenarse con sus compañeros a finales de semana y, por tanto, ser de la partida ante el Girona.

El concurso del zaguero de Azkoitia se antoja fundamental para la mejoría defensiva de un equipo que sólo ha conseguido dejar su meta a cero en el campeonato liguero en la victoria por la mínima ante el Mallorca el 24 de septiembre, lo que viene a mostrar unas de las debilidades que vienen lastrándole durante toda la campaña. En su lugar, Jon Martín se ha consolidado en el eje de la zaga, pero Caleta-Car no está ofreciendo el rendimiento esperado a su lado y ya en los dos últimos partido el elegido por Sergio Francisco ha sido Artiz Elustondo, autor del penalti que supuso la derrota ante el Alavés.

Dos partidos son Oyarzabal, dos derrotas

De igual modo, Oyarzabal tampoco se ha incorporado este martes al trabajo grupal. En su caso, se rompió tras el partido ante Osasuna y desde entonces su equipo suma dos derrotas seguidas. Sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda que muchos han achacado a la carga de minutos, pues además de jugarlo todo hasta entonces con la Real Sociedad en LaLiga también estaba siendo de los jugadores más utilizados por De la Fuente en la selección española.

En un principio se estimó que su baja podría alargarse durante tres semanas, pero no se descarta que pueda recortar los plazos y, al igual que Zubeldia, ponerse a las órdenes de Sergio Francisco en las últimas sesiones previas a la visita del Girona. Habrá que evaluar en ese caso si se corre el riesgo de su reaparición o se apuesta por reservarlo para el último partido del año y evitar una indeseada recaída.