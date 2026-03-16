Turrientes y su cambio con Matarazzo: "Lo noto en el campo"

El centrocampista firmó un partidazo ante Osasuna, con dos asistencias incluidas, y se fue ovacionado por la afición, confirmando que la confianza del entrenador ha sido clave para disfrutar de su mejor momento desde que dio el salto al primer equipo

La Real Sociedad volvió a demostrar ante Osasuna su buen momento. Amén de aguardar con ilusión la final de la Copa del Rey, el cuadro donostiarra asaltó la séptima plaza, que en estos momento tendría el premio de un billete para Europa, y se confirmó como uno de los mejores equipos del campeonato desde que Pellegrino Matarazzo se sienta en su banquillo. De hecho, solo Barcelona y Real Madrid mejoran sus guarismos en las 11 últimas jornadas, que son las que lleva el estadounidense en el cargo.

Son varios los factores que explican este cambio tan radical. Uno de ellos, su apuesta por jugadores que tenían un rol secundario, siendo quizás el caso más llamativo el protagonizado por Beñat Turrientes, que apenas contaba para Sergio Francisco y se ha vuelto poco menos que insustituible para el técnico norteamericano.

Lo que le pide Matarazzo

"Con esta nueva formación estoy sacando más mis cualidades y se está viendo. El equipo además está en buena dinámica, jugamos todos muy bien, así que todos muy contentos y a seguir. Matarazzo me dice que sea yo mismo, el jugador que soy en los entrenamientos que lo sea también en los partidos, y al final me están saliendo las cosas. Me está dando mucha confianza y eso también lo noto en el campo jugando", ha asegurado al respecto el mediocentro.

Una "conexión" especial con Guedes

Ante los rojillos, este pasado domingo, firmó una de sus actuaciones más destacadas al firmar dos asistencias, ambas a Guedes. Es más, consiguió levantar al público de sus asientos con la jugada del segundo tanto del jugador portugués, con quien el canterano txuri urdin mantiene una especial relación desde su llegada, como confesó.

"Sé de mis cualidades, y una de ellas es que conduzco bien el balón, todos me dicen que lo tengo que hacer más, y lo vi claro: he llegado hasta allí, al principio iba a tirar pero he visto luego a Gonçalo solo, que cuando se la paso siempre las mete, así que muy contento. La verdad es tenemos una conexión muy buena. Desde el primer día me decía que estaba entrenando muy bien, que me iba a llegar la oportunidad, y yo he seguido haciendo mi trabajo, y cuando está en el campo él corre mucho al espacio, me dice que le meta los balones ahí, que él va a meter goles, y así está haciendo", destacó.

La ovación de Anoeta

Su partidazo, además, fue recompensando con la ovación de Anoeta, algo que emocionó a un Turrientes que a sus 24 años está viviendo su mejor momento desde que dio el salto al primer equipo. "Es muy especial para un chico de Zubieta que lleva tantos años aquí y que te ovacionen en casa. Muy bonito, agradecérselo a la afición, y espero que sean muchos años más", afirm´ño.

No estará ante el Villarreal por sanción

De momento, no obstante, tendrá que perder el siguiente choque ante el Villarreal por acumulación de amonestaciones. "Yo creo que no era tarjeta. Sabía que tenía cuatro, ahora estoy en un buen momento y me han sacado la quinta, pero bueno hay otros jugadores que también están a buen nivel así que me tocará descansar e irán allí a sacar los 3 puntos", señaló al respecto al mediocentro, que mira de reojo a La Cartuja, como todos en Donostia, pero sin perder de vista LaLiga.

Centrado en LaLiga, pero sin olvidarse de la Copa del Rey

"Sabemos que la final está ahí, que es un partido muy importante y especial tanto para nosotros como para la afición, pero LaLiga también está muy apretada. Estamos muchos equipos en esas posiciones, así que no podemos frenar, tenemos que ir a ganar todos los partidos. Ssabemos de dónde venimos, de un mal inicio, y hemos sufrido todos, pero ahora se está viendo el equipo que somos, la dinámica es muy buena, y en los últimos partidos que queden vamos a intentar quedar lo más alto que podamos", sentenció.