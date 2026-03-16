El mejor Guedes brilla en la Real Sociedad con un objetivo que incumbe al Valencia

El futbolista de la Real Sociedad brilla bajo el mandato de Pellegrino Matarazzo y amenaza su récord personal de su mejor temporada en el Valencia

La Real Sociedad ha remontado el vuelo en este segundo tramo de la temporada de la mano de Pellegrino Matarazzo y Gonçalo Guedes. El portugués se ha vuelto una pieza fundamental para el estadounidense que se encomienda al talento del luso de cara al tramo final de temporada. Ante Osasuna, Guedes anotó dos goles y suma ya 9 tantos en lo que va de curso, camino a batir su récord personal en su mejor temporada en el Valencia, siendo ese el objetivo principal a nivel individual del delantero del conjunto donostiarra.

El mejor Guedes brilla en la Real Sociedad

El atacante de la Real Sociedad va camino de igualar su mejor marca goleadora en una temporada, siendo el Valencia el equipo que ostenta el privilegio de haber disfrutado de la mejor temporada del luso. La Real Sociedad podría arrebatarle ese privilegio al equipo de Mestalla ya que el objetivo de Guedes no es otro que firmar su mejor temporada goleadora en el cuadro de San Sebastián. "Es un objetivo claro, quiero pasar los números de mi mejor temporada, estoy trabajando para ello. Pero lo más importante hoy fueron los tres puntos del equipo, fuimos muy superiores al rival", declaró tras el partido Guedes. Actualmente, el luso suma 9 goles en lo que va de campaña, 8 en LaLiga y 1 en la Copa del Rey. En su mejor campaña, Guedes logró ver portería en 13 ocasiones, por lo que su objetivo está cerca.

Guedes pone el foco sobre Matarazzo y Oyarzabal

Y es que todo ello está facilitado por un gran ambiente de trabajo que se respira en la Real Sociedad tras la llegada de Matarazzo. Guedes, con el estadounidense, está desarrollando su mejor fútbol y vuelve a brillar sobre el terreno de juego tras su salida del Valencia. "Desde que llegó me dio mucha confianza y para el jugador es importante. Dentro del campo estoy demostrando que merezco la confianza que me ha dado", destacaba el luso que también pone el foco sobre Oyarzabal. "Es un jugador muy bueno, el capitán, toda la gente está muy a gusto con él y es muy buen jugador. Todo el mundo lo sabe. Hay que ayudarlo siempre y esperemos que siga a este nivel", subraya Guedes que, por último, aseguró estar muy cómodo en la Real Sociedad. "La comida está muy bien aquí, lo estoy pasando bien, disfrutando del fútbol, el equipo hizo un gran partido, estamos jugando cada vez mejor, es un gran momento y hay que continuar", sentencia.