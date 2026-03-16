Matarazzo premia a Brais Méndez en la Real Sociedad

La Real Sociedad brilló en Anoeta, al igual que un Brais Méndez sublime que regresó al once titular de Matarazzo. La competencia y las sanciones habían rebajado la presencia del gallego en los planes del estadounidense

La Real Sociedad regresó a la senda de la victoria en LaLiga con una gran partido ante Osasuna para opositar a Europa. El cuadro de Matarazzo fue una apisonadora sobre el césped y le endosó 3 goles al combinado de Alessio Lisci. El estadounidense, tras la carga de partido y los últimos resultados, optó por introducir algunos cambios en el once titular, siendo Brais Méndez el regreso más esperado. El gallego estuvo sublime sobre el terreno de juego, tal y como el técnico lo veía en los entrenamientos previo al choque. Por ello, Matarazzo premió con la titularidad a Brais Méndez que puja mano a mano con Sučić por un puesto en el once titular.

Matarazzo premia a Brais Méndez ante Osasuna

Tras el partido y con los tres puntos en el bolsillo, Matarazzo quiso destacar la actuación de Brais Méndez y su vuelta a la titularidad tras las sanciones y decisiones técnicas que lo dejaron en un segundo plano durante este tramo de temporada. "Creo que todos conocemos la calidad que tiene Brais Méndez con su pie izquierdo. La precisión. Ha estado entrenando excepcionalmente bien. No solo esta semana, sino desde hace tiempo. Por desgracia tuvo algunas sanciones por las que estuvo fuera", comenzó diciendo el técnico de la Real Sociedad que hizo hincapié en que sus ausencias del once eran por "competencia". "Luka Sučić lo ha estado haciendo muy bien, o quien haya estado jugando en esa posición. Es simplemente competencia. Es una cuestión de quién está en muy buena forma y quién tiene el perfil que necesitamos para ciertos partidos", aclara.

Aún así, Matarazzo destaca el sacrificio y el trabajo de Brais Méndez para volver al once, premio que ha sido otorgado por el estadounidense que acertó de manera plena por la apuesta que realizó con el gallego como titular. "Brais Méndez estaba jugando bien, entrenando bien y tenía el perfil adecuado para el partido de hoy. Por eso volvió a ser titular", sentenció el entrenador de la Real Sociedad tras golear a Osasuna en Anoeta.

Brais Méndez, entre sanciones y decisiones técnicas, en un segundo plano en la Real Sociedad

En los últimos 8 partidos de LaLiga, Brais Méndez ha sido titular en 2 de ellos, perdiéndose 3 por sanción. Ante el Athletic Club vio una polémica tarjeta roja que le dejó fuera de la competición en 2 encuentros. A su regreso, el gallego vio la quinta amarilla ante el Oviedo, por lo que se perdió el choque ante el Mallorca. Tras esto, tan solo jugó 90 minutos frente al Atlético de Madrid antes de volver al once titular contra Osasuna. En febrero, en LaLiga, el mediapiunta tan solo ha podido disputar 81 minutos frente al colista, el Oviedo.