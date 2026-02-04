Dura sanción a Brais Méndez por su tarjeta roja ante el Athletic Club

La Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al jugador de la Real Sociedad con dos partidos de suspensión en LaLiga por su roja ante el Athletic Club

La Real Sociedad presentó una reclamación por la roja que Cuadra Fernández le mostró a Brais Méndez en el derbi ante el Athletic Club. El conjunto vasco no se doblega ante la actuación arbitral de Cuadra Fernández y recurren para que a anulación de la tarjeta. "La Real Sociedad ha presentado alegaciones a la escandalosa tarjeta roja mostrada a Brais Méndez en el partido de ayer", comunicó el equipo vasco en sus redes sociales. El CTA, por su parte, no cree que el árbitro del partido se equivocase enseñando la tarjeta roja al centrocampista gallego y desde la Real Federación Española de Fútbol han sancionado con dos partidos a Brais Méndez.

Dos partidos de sanción a Brais Méndez

Brais Méndez, que fue expulsado en el partido ante el Athletic en San Mamés de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Guillermo Cuadra Fernández mostró la cartulina roja a Brais Méndez a los 83 minutos tras una polémica acción con Aitor Paredes y el Comité le impone dicha sanción "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)". El colegiado indicó en el acta que la expulsión se debió a producirse con una "conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego". El gallego de la Real Sociedad se perderá, de esta manera, los dos siguientes partidos de LaLiga ante el Elche y ante el Real Madrid.

Críticas a Cuadra Fernández por la expulsión de Brais Méndez

Las críticas por la decisión del árbitro no cesan en el entrono de LaLiga. El más crítico con el colegiado del encuentro fue Mateu Lahoz, ex árbitro profesional de Primera división. El ex colegiado, en el programa del Día de Después de Movistar+, declaró que Guillermo Cuadra Fernández, árbitro del derbi vasco, se equivoca expulsando a Brais Méndez ya que "no vio" la supuesta agresión del jugador de la Real Sociedad a Paredes. "Fijaros, acaba de responsabilizar al asistente número 2 de la expulsión, porque él no la vio. Él no podía descifrar si había fuerza excesiva en esto, que es donde cabe la roja según reglamento", destaca Mateu Lahoz.