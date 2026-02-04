La promesa de Matarazzo a Unai Marrero para su vuelta a la Real Sociedad: "Haremos todo lo que podamos para que tengas la próxima oportunidad"

El portero vasco es una de las ausencias más llamativas para los cuartos de final de la Copa del Rey. La lesión que sufre lo mantendrán alejado de los terrenos de juego una temporada, pero a su vuelta le espera la portería de la Real Sociedad, según asegura Matarazzo

La Real Sociedad regresa a la Copa del Rey con la esperanza de alcanzar las semifinales. El estado de forma del equipo desde que llegó Matarazzo es excepcional y los vascos aún no conocen la derrota. La Copa del Rey es sinónimo de cambios en el once, especialmente en la portería, aunque en esta ocasión jugará Remiro ya que Marrero, héroe de los octavos de final, está lesionado. Matarazzo, en la rueda de prensa previa al choque, no se ha olvidado del meta vasco al que ha dedicado unas bonitas palabras y le hace un promesa de cara a su vuelta.

La promesa de Matarazzo a Marrero

Matarazzo no ha querido pasar por alto la ausencia de Marrero, portero de la Copa, y le promete que, nada más que vuelva, le dará la oportunidad para que juegue defendiendo la portería de la Real Sociedad. "Unai Marrero, no te mires en el espejo demasiado, esto en primer lugar, porque no tiene buen aspecto, pero bueno, se siente bien y está sonriendo de nuevo, que es importante. Unai Marrero, haremos todo lo que podamos para que tengas la próxima oportunidad de que juegues en la portería para nosotros", anunciaba el estadounidense en la rueda de prensa en la que se dirigió al héroe de la Real Sociedad en octavos de final ante Osasuna.

La lesión de Marrero, el héroe de la Real Sociedad en octavos de final de la Copa del Rey

Y es que Unai Marrero sufre una fractura del hueso malar izquierdo que se ha producido durante uno de los entrenamientos del equipo guipuzcoano. Según informó el club donostiarra en una nota, durante una de las sesiones, el guardameta sufrió una contusión facial por lo que ha tenido que ser sometido a distintas exploraciones y pruebas médicas que han confirmado la fractura. El viernes por la mañana el futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica para proceder a la reducción y estabilización de la lesión. Su evolución marcará la disponibilidad del deportista que, ahora mismo, reposa para sanar y volver con más fuerza a la portería de la Real Sociedad. El portero suplente de la Real Sociedad fue el protagonista de la tanda de penaltis ante Osasuna y consiguió su objetivo, sorprender a Matarazzo que admitió que veía con energía a Marrero y siendo un portero diferente. "Si me ha definido así, será que soy así. Él también nos transmite energía en el día a día", destaca en Marca el portero de la Real Sociedad. "Estaba tranquilo, porque sé mis cualidades, sé que donde soy fuerte y, aunque no todo depende de mí, tenía claro que debía darlo todo", destacaba Marrero.