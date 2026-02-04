Zubimendi, ex jugador de la Real Sociedad, ve "dudosa" la expulsión de Brais Méndez y pide opinión a un experto: "¿Qué dice Iturralde?"

El ex futbolista de la Real Sociedad estuvo pendiente al partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad y se mostró disconforme con la tarjeta roja que Cuadra Fernández le mostró a Brais Méndez y que propició el empate del cuadro rojiblanco

El partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad en San Mamés sigue dando de que hablar a raíz de la polémica expulsión de Brais Méndez, lo que supuso que el club rojiblanco encontrase el empate en los minutos finales del partido a pesar de haber sido doblegado por los donostiarras durante gran parte del encuentro. Cuadra Fernández echó a la calle al gallego por una supuesta agresión sobre Paredes. La tarjeta roja ha generado mucha polémica y desde el entorno de la Real Sociedad denuncian la actuación arbitral y se sienten perjudicados por esta decisión. Sin ir más lejos, Zubimendi, ex jugador de la Real Sociedad y actual futbolista del Arsenal, ha declarado que ve "dudosa" la acción y pide opinión al experto Iturralde.

Zubimendi, con la Real Sociedad en la expulsión de Brais Méndez

El centrocampista del Arsenal, como buen realista, estuvo pendiente al partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club y, obviamente, fue preguntado en El Larguero sobre la polémica expulsión de Brais Méndez por agredir a Paredes. "Hombre que sí... Uf, no sé cómo estará el tema por allí, pero para mí dudosa. ¿Qué dice Iturralde? ¿Que no es, no", subraya Zubimendi que pide la opinión de un experto arbitral para reforzar su postura acerca de la polémica decisión de Cuadra Fernández. Iturralde señaló que "no puede ser que se expulse a un jugador por eso" y advirtió que, como en esas ocasiones el VAR no entra, los jugadores seguirán exagerando y fingiendo agresiones. "Como saben que no va a entrar el VAR, los jugadores cada vez van a exagerar más", recalcó acerca de la agresión que Cuadre Fernández vio sobre Paredes y que le costó la roja a Brais Méndez.

El CTA respalda la decisión tomada por Cuadra Fernández y contradice a la Real Sociedad

La Real Sociedad, disconforme con la actuación del colegiado, ha presentado un recurso para que se le retire la tarjeta roja a Brais Méndez y esté disponible en los próximos encuentros. Sin embargo, desde el Comité Técnico de Árbitros han respaldado la decisión tomada por Cuadra Fernández, que no vio la jugada al estar de espaldas a la misma y fue avisado por uno de sus asistentes. Desde el club donostiarra señalan que, aunque existe contacto, lo catalogan como leve por lo que no puede considerarse como agresión. Desde el CTA responden que la interpretación queda a sujeta al criterio del árbitro y que, en este caso, poco pueden hacer.