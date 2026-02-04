Isaac Fouto, periodista de Cope, clama por la expulsión de Brais Méndez: "Creo que la AFE debe intervenir"

El analista arbitral ha adelantado que al gallego le caerán "dos partidos de sanción por lo que pone el acta" aunque para él no es agresión y ha propuesto que el VAR intervenga "cuando un jugador finja"

La expulsión de Brais Méndez en el derbi vasco sigue dando mucho que hablar. El atacante de la Real Sociedad vio la tarjeta roja directa tras un rifirrafe con Aitor Paredes en el tramo final del choque que minutos después de quedarse con diez la Real Sociedad, acabaría empatando el Athletic.

Ni el jugador ni sus compañeros entendieron la expulsión, tampoco Matarazzo, que en rueda de prensa señaló al VAR. "Tras revisar la expulsión, tengo que decir que me sorprende que el VAR no interviniera para corregir la decisión. Para mí, eso claramente no es una tarjeta roja. A Brais Méndez le empujan primero y reacciona, intenta empujar y apenas toca al rival. Así que, sinceramente, no me lo puedo creer", reconocía el estadounidense en la rueda de prensa de San Mamés.

El último en pronunciarse sobre esta acción ha sido el analista arbitral Isaac Fouto quien ha dado su opinión acerca del incidente más polémico del derbi vasco. El periodista de COPE ha adelantado además esta madrugada cual será la sanción a Brais: "Le van a caer dos partidos de sanción por lo que pone el acta".

En su intervención en 'El Partidazo' de COPE, Fouto ha defendido que si el colegiado del encuentro llega a volver a ver la acción repetida en el monitor, no lo hubiera expulsado. "Si el árbitro la vuelve a ver, no le saca roja. Estoy convencido. El VAR tendría que intervenir. Yo incluso intervendría cuando un jugador finja. Llamaría al jugador y le diría que la próxima vez se va a la calle. No está engañando al árbitro, está engañando al fútbol", explicó Fouto, que admitió que para él tampoco es una agresión.

"Paredes, el árbitro y el VAR van a hacer que a Brais, que no ha hecho absolutamente nada, le caigan dos partidos", ha recalcado Fouto, quien también hizo un llamamiento a a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) para que intermedie: "Creo que la AFE debe intervenir, porque Paredes tiene culpa de que a un compañero le vayan a caer dos partidos".

El CTA defiende la actuación al considerarlo una "agresión"

Mientras que la Real Sociedad ha recurrido la "escandalosa" expulsión de Brais Méndez, tal y como la ha calificado. Ayer, el Comité Técnico de Árbitros analizaba la jugada en su ya tradicional 'Tiempo de Revisión', el vídeo explicativo que publica cada semana sobre acciones polémicas de la jornada. El CTA considera que la roja mostrada por Guillermo Cuadra Fernández está bien enseñada ya que habla de "agresión". "Un jugador del Athletic empuja desconsideradamente a un rival cuando el balón no está en juego. El jugador de la Real responde con el brazo abierto dándole un manotazo en la cara. El árbitro se encuentra dándole la espalda, por lo que no puede ver la acción. Sin embargo, el asistente número 2, cubriendo las espaldas, ve la acción, y decide avisar al colegiado para que muestre la tarjeta roja al jugador de la Real por la agresión y la amarilla al jugador del Athletic por el empujón", explica el CTA en 'Tiempo de Revisión'.

Además, defiende que el VAR sí que revisó la acción, dando confirmación de la roja: "El CTA confirma la decisión arbitral. La provocación previa del jugador del Athletic se sanciona con amonestación. El VAR actúa correctamente al confirmar la acción por existir evidencia de la misma".