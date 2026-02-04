La defensa de la Real Sociedad a Karrikaburu no es correspondida por Matarazzo

El director deportivo txuri urdin, Erik Bretos, se mostró convencido de que "tendrá opciones" tras no haber salido en el mercado de enero, pero el técnico estadounidense confirmó su delicada situación al dejarlo fuera de la lista para el duelo de Copa del Rey ante el Alavés

La Real Sociedad cerró el mercado de enero sin el fichaje del delantero que en principio tenía planeado, para ocupar el sitio de Umar Sadiq. En su lugar, tras la lesión de Take Kubo, que estará más de dos meses de baja, se ha priorizado la llegada del joven extremo brasileño Wesley Ribeiro. Mientras tanto, en el seno del club donostiarra están convencidos de que Matarazzo maneja alternativas suficientes en punta. Para dicha posición, además de adaptar puntualmente a Guedes, el técnico estadounidense cuenta con Oyarzabal y el recuperado Oskarsson. Pero el director deportivo, Erik Bretos, no quiso olvidarse en su análisis de cómo ha quedado la plantilla tras el mercado de los canteranos Carrera y Mariezkurrena, además de Karrikaburu.

Con ofertas de Segunda división

El caso del ariete de Elizondo, no obstante, es sin duda llamativo. Ha tenido ofertas para volver a salir cedido a Segunda división, llamando a su puerta el Sporting de Gijón, el Zaragoza, el Deportivo de La Coruña o el Racing de Santander, donde ya militó la pasada campaña. Pero en la Real Sociedad apostaban en caso de salir, por un traspaso definitivo, tasándolo en un millón de euros. Aunque al final no hubo negociaciones con ninguno de los interesados al ser el propio jugador el que ha decidido quedarse, según Erik Bretos.

Las reuniones con Erik Bretos

"He sido claro con él cuando he tenido charlas con él. Le ped�� en verano que se quedara porque veía un espacio para él. En este mercado me reuní con él y le pregunté cómo estaba porque no estaba teniendo minutos. Él ha decidido quedarse y estoy seguro de que tendrá opciones. En la última conversación, le pregunto cómo se sentía. Necesitaba que él estuviera encantado. Jon viene de cuatro cesiones fuera. En esa posible salida, sale la posibilidad de que salga de forma definitiva. Pero no he negociado con ningún club. La Real no ha parado las exigencias de ningún club porque no he negociado con ningún club", aseguró el director deportivo.

Los números de Karrikaburu

Sin embargo, a la hora de la verdad, lo cierto es que Karrikaburu apenas cuenta para Matarazzo. De hecho, todavía no ha jugado ni un solo minuto a sus órdenes, tras acumular apenas 151' en siete partidos en la etapa de Sergio Francisco. En las tres últimas jornadas de LaLiga sí estuvo al menos en el banquillo. Pero el duelo de este miércoles ante el Deportivo Alavés en la Copa del Rey lo tendrá que ver desde su casa.

El único descarte por decisión técnica

El hecho de que en el torneo copero solo se admitan convocatorias de 22 jugadores ha hecho que el navarro sea el único descarte por decisión técnica, faltando además tan solo los lesionados Kubo, Marrero, Rupérez, Barrenetxea y Zakharyan. Matarazzo sí ha decidido llevarse a Vitoria a Dani Díaz, extremo del Sanse que le está convenciendo, mientras que Karrikaburu ve cómo sigue siendo el último en las preferencias del técnico norteamericano.

La explicación de Matarazzo

"Es una decisión para el equilibrio de lo que es la convocatoria, queremos reaccionar en todas las situaciones y pensamos en todas las situaciones y qué jugadores pueden entrar que tienen mayor probabilidad que no vayan a entrar. Ha sido una decisión de utilizar otros perfiles y otros jugadores y no hay nada en cuanto a Karrikaburu", avanzó al respecto el entrenador txuri urdin sobre la situación del navarro, que salvo sorpresa sí buscará una salida en verano, a las puertas de su último año de contrato.