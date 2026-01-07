Karrikaburu elige destino y la Real Sociedad traza el perfil del delantero deseado

El punta apenas jugó con Sergio Francisco y tampoco cuenta para Pellegrino Matarazzo, por lo que volverá a salir cedido en este mercado de enero, siendo varios los equipos de Segunda división que han llamado a su puerta

La Real Sociedad mira al mercado de enero con el objetivo de aligerar su plantilla para, a partir de ahí, poder incorporar al menos a un delantero y puede que a un central, siendo varios los nombres que se encuentran en la rampa de salida para hacer sitio a los refuerzos. Si con el Valencia ya está todo arreglado para el traspaso de Umar Sadiq, el nuevo frente en el que se avanza tiene como protagonista a Jon Karrikaburu, que apenas contaba para Sergio Francisco y ha visto cómo su situación no va a cambiar con Pellegrino Matarazzo.

El ariete de Elizondo se quedó fuera de la primera lista del técnico estadounidense, ante el Atlético de Madrid, por unas molestias musculares. Pero en realidad es consciente de cuál es su papel en el equipo, con Oyarzabal y Óskarsson por delante y con la dirección deportiva buscado un nuevo punta. Por ello, tiene asumido que la mejor solución es volver a salir cedido, como ya hizo en los últimos años hasta en cuatro ocasiones, pasando por las filas de Leganés, Alavés, Andorra y Racing de Santander.

Los números de Karrikaburu en la Real Sociedad

Fue precisamente su buen papel en el conjunto cántabro la campaña pasada, en la que firmó 9 goles y 5 asistencias en 45 partidos, el que le abrió las puertas de regreso a Anoeta. Pero a la hora de la verdad, el canterano apenas ha dispuesto de oportunidades. En total apenas suma 151 minutos, repartidos en seis partidos en LaLiga y otro en la Copa del Rey, sin haber sido titular en ninguno de ellos.

Zaragoza y Sporting de Gijón ven alejarse a Karrikaburu

Pero ese ostracismo no ha sido obstáculo para que le lluevan las ofertas, especialmente procedentes de Segunda división. Han sido varios los clubes interesados, aunque en las últimas horas las opciones se habían reducido a tres. De un lado, el Zaragoza parecía bien posicionado, mientras que el Sporting de Gijón no llega a las cantidades exigidas y está prácticamente descartado. Así el mejor colocado en estos momentos es precisamente el Racing.

Negociaciones en marcha con el Racing de Santander

La Real Sociedad ha dejado que Karrikaburu, con contrato hasta 2027. sea quien elija su destino con total libertad, sin presionarle lo más mínimo en este sentido. Y el delantero parce tener la decisión tomada, pesando mucho en la balanza lo a gusto que se encontró el curso pasado en El Sardinero. Por ello, todo apunta a que volverá a Santander. Según informa Noticias de Gipuzkoa, de hecho, ya hay negociaciones en marcha entre ambos clubes, que mantienen una excelente relación, y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas.

Se busca un cedido con opción de compra que ofrezca rendimiento inmediato

Ahora, la dirección deportiva que comanda Erik Bretos debe poner a disposición de Matarazzo un nuevo delantero para afrontar con garantías el segundo tramo de la temporada, conociéndose ya algunos detalles del perfil buscado. Así, en esta ocasión no se busca a una promesa con vistas al futuro, sino un '9' que pueda ofrecer rendimiento inmediato. Pero tampoco se quieren correr excesivos riesgos y por ello lo que se plantea es una cesión con opción de compra, siendo ya varios los nombres que se han tanteado, sin que hayan salido a la luz.