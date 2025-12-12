Renace en Segunda división y llama a la puerta de Karrikaburu

El delantero no viene contando demasiado para Sergio Francisco y hay varios clubes de la Categoría de Plata que ya han mostrado su interés en una cesión, surgiendo con fuerza la opción de un Real Zaragoza que ha levantado el vuelo en las últimas jornadas

La Real Sociedad no tiene pensando acudir en principio al mercado de enero, salvo que haya salidas, siendo Umar Sadiq y Luka Sucic los principales candidatos a hacer las maletas siempre y cuando lleguen ofertas interesantes. Al mismo tiempo, hay otros futbolistas que no vienen contando con muchas oportunidades y en su caso se podría optar por una cesión, como es el caso de Jon Karrikaburu, todo un experto ya en estas lides. No en vano, en las últimas campañas ha vivido hasta cuatro préstamos en las filas de Leganés, Alavés, Andorra y Racing de Santander.

Los números de Karrikaburu

Fue su buen rendimiento en el conjunto cántabro la pasada temporada, en la que firmó 9 goles, la que le hizo ganarse un billete de regreso a Anoeta. Pero de momento no viene contando demasiado para Sergio Francisco. No es menos cierto que ha sufrido una lesión que le ha mantenido de baja durante cuatro jornadas en LaLiga, haciéndole perderse también las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey, en las que a buen seguro habría tenido protagonismo en caso de estar disponible. Pero cuando ha estado bien físicamente tampoco ha jugado demasiado. En concreto, 82 minutos repartidos en cinco encuentros, todos ellos como suplente.

Empeñado en triunfar en la Real Sociedad

Pese a ello, a sus 23 años, Karrikaburu no ceja en su empeño de triunfar vestido de txuri urdind, como él mismo ha asegurado esta semana. "Para mí jugar en la Real es lo máximo y estoy centrado en ello. No está siendo lo que yo quería de minutos, pero también tuve la lesión en el sóleo. Está siendo un poco complicado para mí, y ahora estoy con mucha ilusión tras salir de la lesión. Me centro en entrenar a tope y en los minutos que me de el míster aportar el máximo. Quiero demostrar mi nivel", aseguró.

Media Segunda división tras sus pasos

Tampoco en el seno del club donostiarra han tomado una decisión con respecto a su salida, algo que dependerá en buena medida también de lo que suceda con Umar Sadiq, de nuevo en la órbita del Valencia. Pero mientras tanto, son varios los equipos de Segunda división que van tomando posiciones. Si días atrás se apuntó desde Asturias la opción del Sporting de Gijón, ahora es El Periódico de Aragón el que informa de que hay bastantes equipos de la Categoría de Plata pendientes, si bien el interés más fuerte es el del Real Zaragoza.

La presencia de Txema Indias, clave

De la mano de Rubén Sellés, el equipo aragonés ha levantado el vuelo en los últimos partidos (suma cuatro jornadas invicto) y mira ya al mercado de enero para reforzar el centro del campo, el eje de la zaga e incluso las bandas. La delantera no es lo más prioritario, pero su director deportivo, Txema Indias, tiene bien estudiado el mercado y Karrikaburu es el que mejor le encaja. Además, lo conoce bien, pues él mismo lo firmó para el Leganés en el mercado invernal de la 21/22.

Antes debe haber salidas en el Zaragoza

Para que la llegada del ariete navarro a La Romareda sea posible, además del beneplácito de su actual club, donde tiene contrato hasta 2027, es necesario también que la entidad aragonesa aligere su plantilla para abrir espacio físico y salarial, apuntándose en este sentido los nombres de Samed Bazdar y Dani Gómez. De momento, al a espera de saber si se dan los pasos oportunos, Karrikaburu ya conoce el interés del Zaragoza.