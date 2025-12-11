Rubén Sellés habla sobre Keidi Bare y la actitud de Bazdar

El técnico del Real Zaragoza analizó el duelo ante el Cádiz del próximo sábado en el Ibercaja Estadio y podría llegar a salir de los puestos de descenso

El Real Zaragoza podría salir este próximo fin de semana de los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion. Si muchos han estado desconectados en el último mes del fútbol de Segunda se sorprenderá al leer la primera frase de esta noticia.

Los maños, de la mano de Rubén Sellés han sumado 10 puntos de los últimos 12 y acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota. El cambio del Real Zaragoza con Rubén Sellés como entrenador es real y esto se puede comprobar al ver que los maños pueden salir de los puestos de descenso el próximo fin de semana si vencen al Cádiz y se dan otros resultados.

Rubén Sellés prefirió este jueves, en la previa del duelo ante el Cádiz del próximo fin de semana, no hacer cábalas con la opción de poder salir de los puestos de descenso: "Claro que cambiaría nuestra situación, pero hacer cábalas ahora es perder el tiempo. No hay que perder el foco e ir el sábado a por todas". Además, sobre el Cádiz de Gaizka Garitano, elogió la figura del técnico vasco: "Tiene un entrenador con ideas muy marcadas y el Cádiz es el reflejo de su entrenador. Va a ser un partido difícil. Es un buen desafío".

Los nombre de Keidi Bare y Bazdar

Rubén Sellés fue cuestionado sobre dos nombres propios como Keidi Bare y Bazdar. El segundo podría salir del Real Zaragoza en el próximo mercado de fichajes de invierno y Rubén Sellés dejó claro que mientras pertenezca a la empresa, seguirá tratándolo como uno más: "Yo intento basarme siempre en lo futbolístico, y mis recomendaciones no van ligadas nunca a lo económico. Discrepo en eso que se dice que no cuento con él. Tengo 27 jugadores y Samed tiene que seguir apretando y trabajando para poder estar. Mientras jueguen en el Zaragoza, yo cuento con todos los jugadores". Además, disipó cualquier duda sobre su actitud: "Está entrenando en la línea que quiere y puede hacer, pero tenemos un plan de partido y en la rotación sólo caben 23 jugadores".

Sobre el papel de Keidi Bare, Rubén Sellés elogió el equilibrio que le da al equipo: "Desde que volvió de su operación de apendicitis ha querido ser protagonista. Nos da mucho equilibrio en el medio y no voy a descubrir yo su talento. Keidi potencia al resto de sus compañeros y sabe que tiene que mantener ese rendimiento, porque hay mucha competencia en su posición. Es una buena noticia tener esta versión de Keidi".

El Real Zaragoza tiene que seguir mejorando

Por último, Rubén Sellés se volvió a mostrar ambicioso ya que quiere que el Real Zaragoza, más allá de ser un equipo con identidad, debe ofrecer más: "El equipo está dotado de una identidad propia, que era lo primero que nos planteamos nada más llegar, pero tenemos mucho más que ofrecer. Nunca quiero un papel de víctima; quiero que seamos siempre protagonistas en el juego. En Málaga en la primera parte no nos ajustamos bien y por eso fui crítico. Tengo claro que si hubiéramos estado más ajustado, hubiésemos sacado algo más".